禧年军警庆典记者会：缺少希望，我们便会一无所有
（梵蒂冈新闻网）三万多人涌入罗马，参加2025圣年的第二项重要庆祝活动。这个为期两天的禧年庆典，主角是武装部队、警察、安全人员、退伍军警、军人联合会、军校、随军司铎和随军教长团。
2月8日至9日，这些团体前来罗马朝圣、跨圣门、参加音乐会，并以在圣伯多禄广场举行的弥撒划下句号。
以和平为目的
在圣座新闻室7日举行的记者会上，圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教介绍了这为期两天的庆典。
代表团来自一百多个国家，包括哥伦比亚、澳大利亚、乌克兰、美国和印度尼西亚。他们从8日周六展开朝圣活动，跨圣门、办告解。
8日下午，管乐队的音乐在罗马市中心人民广场飘扬，欢迎这些团体。9日主日，尽管教宗罹患支气管炎，但菲西凯拉总主教表示，教宗仍会按照原计划主持弥撒。
代理部长省思道，禧年的军警活动「首先且主要促使人们想起和平」，尤其是为今天遭受暴力的地区。总主教引用教宗方济各在禧年诏书中的话，称圣年提醒我们，「缔造和平的人会被称为天主的儿女。和平的呼声敦促每一个人，并要求我们实践具体的计划」。
武装部队与希望禧年
具体的计划以各种形式实现，为世界各地人们的需求效劳。其中一个项目便是伊里妮行动（Operation Irini）。
克罗地亚海军中校卢肯达（Ozren Lukend）在记者会上提到伊里妮行动，称它「对利比亚和平进程作出贡献与支持」。欧盟23个成员国参与了这个海上军事安全措施来遏止军火走私。
作为伊里妮行动的参谋，卢肯达中校阐明，希望的禧年与军事行动促进和平的层面紧密相关。「它将希望带给所有被残暴行径影响的人，因为他们渴望和平，单单只有和平」。
「缺少希望，任何形式的希望，我们便会一无所有」。卢肯达中校如此强调，并表明将希望带去那些似乎失去希望的地方是「高尚的事业」。
各地军人的禧年庆祝活动
很多从军的男女没有机会来到罗马朝圣、在圣伯多禄大殿跨圣门，但他们并没有被弃之不管。意大利随军司铎大修院菲诺蒂（Saverio Finotti）神父指出，军事任务地区的圣堂成了「朝圣的目的地，以传达天主邀请每个人悔改的讯息」。
如此一来，禧年期间武装部队的活动不仅限于罗马，而且能触及在世界各个角落投身于和平与希望事业的男女。
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