禧年军警庆典记者会：缺少希望，我们便会一无所有

三万多名现役和退役的军人和警察在梵蒂冈举行为期两天的禧年庆祝活动。该庆典旨在承认他们的服务给全世界的人带来希望。

（梵蒂冈新闻网）三万多人涌入罗马，参加2025圣年的第二项重要庆祝活动。这个为期两天的禧年庆典，主角是武装部队、警察、安全人员、退伍军警、军人联合会、军校、随军司铎和随军教长团。

2月8日至9日，这些团体前来罗马朝圣、跨圣门、参加音乐会，并以在圣伯多禄广场举行的弥撒划下句号。

以和平为目的

在圣座新闻室7日举行的记者会上，圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教介绍了这为期两天的庆典。

代表团来自一百多个国家，包括哥伦比亚、澳大利亚、乌克兰、美国和印度尼西亚。他们从8日周六展开朝圣活动，跨圣门、办告解。

8日下午，管乐队的音乐在罗马市中心人民广场飘扬，欢迎这些团体。9日主日，尽管教宗罹患支气管炎，但菲西凯拉总主教表示，教宗仍会按照原计划主持弥撒。

代理部长省思道，禧年的军警活动「首先且主要促使人们想起和平」，尤其是为今天遭受暴力的地区。总主教引用教宗方济各在禧年诏书中的话，称圣年提醒我们，「缔造和平的人会被称为天主的儿女。和平的呼声敦促每一个人，并要求我们实践具体的计划」。

武装部队与希望禧年

具体的计划以各种形式实现，为世界各地人们的需求效劳。其中一个项目便是伊里妮行动（Operation Irini）。

克罗地亚海军中校卢肯达（Ozren Lukend）在记者会上提到伊里妮行动，称它「对利比亚和平进程作出贡献与支持」。欧盟23个成员国参与了这个海上军事安全措施来遏止军火走私。

作为伊里妮行动的参谋，卢肯达中校阐明，希望的禧年与军事行动促进和平的层面紧密相关。「它将希望带给所有被残暴行径影响的人，因为他们渴望和平，单单只有和平」。

「缺少希望，任何形式的希望，我们便会一无所有」。卢肯达中校如此强调，并表明将希望带去那些似乎失去希望的地方是「高尚的事业」。

各地军人的禧年庆祝活动

很多从军的男女没有机会来到罗马朝圣、在圣伯多禄大殿跨圣门，但他们并没有被弃之不管。意大利随军司铎大修院菲诺蒂（Saverio Finotti）神父指出，军事任务地区的圣堂成了「朝圣的目的地，以传达天主邀请每个人悔改的讯息」。

如此一来，禧年期间武装部队的活动不仅限于罗马，而且能触及在世界各个角落投身于和平与希望事业的男女。

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