和解五号艺术展揭幕：画家严培明与监狱服刑人的作品

和解五号艺术展于2月15日在和解大道上揭幕，该展览由圣座文化教育部与罗马天皇后监狱合作筹办。华人画家严培明强调，要通过艺术恢复关于团体感的视野。

（梵蒂冈新闻网）在禧年艺术家庆典的机会上，和解五号艺术展于2月15日拉开帷幕。该展览陈列多幅罗马天皇后监狱服刑人的大型肖像画，这些都是华人艺术家严培明（Yan Pei-Ming）的作品。

画家严培明是在远程进行创作的，开展前一天才与画中的人物角色见面。这位华人画家向本新闻网表示：「我进去时，立刻分辨、辨认出这些人。我跟他们远程『共同生活』了一个月，现在他们就在那里。我一进门看见他们，心想：『啊，是他。』这将令我永远难忘。」

这位画家接著表明，「在艺术方面，我对服刑人感兴趣，而且不只是监狱里的人，却是整个监狱团体。他们有狱警、志工、神父、医生。这给监狱一个不同的视野」。

被问到禧年，严培明认为，这是「希望、我们人类的希望」。谈到希望，其中一张画的人物原型在受访时表示：「需要始终对更好的事物抱持希望。如果失去希望，也就失去了活下去的渴望。我在监狱这里很多年了，已经有7年之久，所以我努力滋养希望。我的刑期应该几乎要结束了，因此，我们要对更好的未来怀抱希望。」

这位服刑人也分享了看到自己的大型肖像画的感受。他说：「我们通常是去参观这些知名艺术家的画作。看到自己的肖像画，令人心潮澎湃。我从来没有经历过这种事，甚至连想都没有想过，所以这真的很美，真的让人感到激动。」

关于这个肖像展，策展人佩雷拉女士解释道，「在艺术史上，依照传统，肖像画赋予被代表者尊严，见证他作为人、作为个体的价值」。

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