圣座国务卿：不可将巴勒斯坦人赶出加沙

圣座国务卿在意大利驻圣座大使馆出席活动，并在活动间隙表示：出生在加沙的人理当能留在自己的土地上。关于试图终止乌克兰战争的一丝曙光，枢机予以正面评价，却也强调和平必须是「公正且持久的」。

（梵蒂冈新闻网）从中东危机到乌克兰局势：圣座国务卿帕罗林枢机2月13日傍晚在意大利驻圣座大使馆出席活动时，谈论了这些主题。在纪念拉特朗条约的机会上，意大利与圣座两国最高层都参加了这项活动，除了圣座国务卿帕罗林枢机以外，意大利共和国总统马塔雷拉（Sergio Mattarella）、部长会议主席梅洛尼（Giorgia Meloni）女士也亲自与会。

中东问题的解决之道始终是以巴两国共存

圣座一直关注加沙的形势变化。国务卿帕罗林枢机在活动间隙表示，巴勒斯坦人理当能留在自己的土地上。「不可有任何驱逐行动，这是基本要点之一。」

意大利方表明支持以色列和巴勒斯坦两国共存的解决方案，「因为这意味著也给民众带来希望」。

乌克兰需要公正的和平

在乌克兰方面，外交工作有所进展。帕罗林枢机重申，「需要公正的和平」。提到已经采取的许多行动，以及已出现的曙光，枢机表示，「我们希望这些能具体实现，我们希望能达致和平。为了使它稳定且持久，它必须是公正的和平，让面临危险的各方都参与其中，并考虑到国际法及联合国宣言的原则。所提出的一切都是有益的，因为需要终止这场屠杀」。

意大利外交部长塔亚尼进一步指出，无论如何，都要让欧盟和基辅参与谈判。

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