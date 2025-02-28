“禧年圣母灵修庆典”，原版法蒂玛圣母态像将前往罗马

圣座福音传播部通知，10月12日主日在圣伯多禄广场举行弥撒之际，原版的法蒂玛圣母态像将临在于参礼信众之中。

（梵蒂冈新闻网）在今年10月11日至12日举行“禧年的圣母灵修庆典”的机会上，法蒂玛圣母原版态像将来到罗马。这尊世界各地信徒所熟知的圣母像是“望德不叫人蒙羞”的象征，它将出现在10月12日主日上午10点半在圣伯多禄广场举行的弥撒中，进一步丰富这祈祷和省思的时刻。进入圣伯多禄广场参与弥撒是免费的，不需入场券。现在已可以在网站上报名参加这项禧年活动，截止日期为2025年8月10日。

这是这尊圣母像第4次离开法蒂玛朝圣地来到罗马：第一次是在1984年，为庆祝救赎特别禧年，当时圣若望保禄二世教宗在3月25日将世界奉献给圣母无玷圣心；第2次是在2000年大禧年；第3次是在2013年10月信德年的机会上。

圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教指出，“深受众人喜爱的法蒂玛圣母像的临在将使每个人都会感受到童贞圣母玛利亚的亲近”。这是一尊对世界各地的信徒来说意义非凡的圣母像，就如圣父教宗在禧年诏书《望德不叫人蒙羞》中所强调的，信众敬礼圣母，她是“最慈爱的母亲，从不离弃自己的孩子”。

事实上，圣母玛利亚在法蒂玛向三位小牧童说的话，一直令我们每个人感到放心。她说：“我绝不离开你。我的无玷圣心将是你的避难所，也是领你到达天主那里的道路。”

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