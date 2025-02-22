世界各地的执事齐聚罗马参加禧年执事庆典

禧年执事庆典于2月21日下午开始，将于23日在圣伯多禄大殿举行的弥撒结束。

（梵蒂冈新闻网）禧年期间第四项重要庆典，即禧年执事庆典于2月21日开始，并将于23日在圣伯多禄大殿举行的弥撒结束。教宗方济各由于健康状况，他委托圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教主持庆典弥撒圣祭。弥撒中，将有23位执事候选人领受执事圣秩，其中有两位来自巴西、6位来自哥伦比亚、1位来自法国、2位来自波兰，来自意大利、墨西哥、西班牙和美国的各3位。

这几天，6千多名来自世界大约100个国家的执事朝圣者聚集罗马，他们中，近4千名终身执事与其家人来自意大利、1300人来自美国、656人来自法国、350人来自西班牙、230人来自巴西、160人来自德国，以及150人来自墨西哥。此外，也有很多来自波兰、英国和加拿大的团体抵达罗马，还有来自喀麦隆、尼日利亚、印度、印度尼西亚和澳大利亚的代表。

2月21日下午在罗马的12座圣堂为禧年执事庆典拉开帷幕。当天3点30分开始祈祷时刻，并一起诵念日课。4点至6点则由12位主教主持要理讲授，主题是“在圣职职务中希望的具体标记”。随后的活动是经验分享。

隔天2月22日上午9点至下午2点，所有的活动参与者前往圣伯多禄大殿朝圣、跨越圣门。与此同时，在和解大道音乐厅召开由圣座圣职部主办的国际会议，主题为“在一个同道偕行和传教的教会中的执事：成为希望的见证人”。当天傍晚6点，在保禄六世大厅举行守夜祈祷活动。

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