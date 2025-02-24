菲西凯拉代教宗主持弥撒：执事是祭台与街道间的“桥梁”

菲西凯拉总主教受教宗方济各委托，在圣伯多禄大殿主持了禧年执事庆典弥撒。教宗因病住院，菲西凯拉总主教在弥撒中为教宗祈祷：“我们感受到他就在我们中间。”弥撒中，23位候选人领受了执事圣秩圣事。

（梵蒂冈新闻网）圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教在弥撒中表达了对执事们的期望：成为宽恕的使徒、无偿服侍弟兄的仆人以及共融的建设者。教宗方济各因健康原因住院，菲西凯拉总主教受其委托，于2月23日上午在圣伯多禄大殿主持了禧年执事庆典弥撒。此次活动是禧年四大活动中的第四项，近日有数千名终身执事来到罗马朝圣。弥撒中，有23位候选人领受了执事圣秩圣事。

菲西凯拉总主教在弥撒中表示：“在感恩祭中，共融达到了最圆满、最深刻的意义。我们感受到教宗方济各就在我们身边，就在我们中间，尽管他躺在医院的病床上。这要求我们以更强烈、更热切的心祈祷，祈求上主在他经历考验和疾病的时刻扶持他。”

随后，总主教开始宣读教宗方济各准备的讲道稿，邀请大家从刚刚聆听的读经和关键词“无偿”出发进行反思。教宗指出，“无偿”是“基督徒生活”和执事职务的基本维度，尤其体现在三个方面：宽恕、无偿服侍和共融。

宽恕，为未来预备“接纳”的家

首先，宽恕的宣告是“执事的一项基本任务”，同时也是“任何教会旅程中不可或缺的要素”和“人类共处的基本条件”。

当耶稣说“爱你们的仇敌”时，祂指出了宽恕和关系的必要性。教宗解释说，如果我们希望“共同成长，分享彼此的光亮与阴影、成功与失败”，我们就不能将“那些伤害和背叛我们的人”排除在我们的爱之外。

另一方面，一个对敌人只有仇恨的世界是一个“没有希望”和未来的世界，注定会被战争、分裂和无尽的复仇“撕裂”。

因此，宽恕意味著为未来预备“一个在我们内心和我们的团体中接纳、安全的家”。在这样的使命中，执事因其职务而被派遣到世界的边缘，致力于把每一个人，“即使是那些犯错和带来痛苦的人”，视为“灵魂受伤”的弟兄姐妹，他们比任何人都更需要“修和、指引和帮助”。

无偿服侍：执事职务的核心

接著，弥撒讲道分析了第二个方面——无偿服侍。福音中邀请我们行善并“不求回报”地施予，这正是无偿服侍的体现。这些话语充满了“友谊的美好芬芳”，这种态度并非执事行动的“附属品”，而是其本质的核心，因为执事在职务中被祝圣，成为天父慈悲面容的“雕塑家”和“画家”，以及天主圣三奥秘的“见证者”。

福音中多处体积耶稣称自己是光：在为宗徒们洗脚后，祂说：“谁看见了我，就是看见了父”（若十四9）；在建立圣体圣事时，祂说：“我在你们中间却像是服事人的”（路廿二27）；在前往耶路撒冷的路上，当门徒们争论谁最大时，祂教导他们：“人子，不是来受服事，而是来服事人，并交出自己的性命，为大众作赎价”（谷十45）。

无偿奉献是共融的源泉

因此，无偿的最后一个维度是作为“共融的源泉”：无偿奉献“使人团结，建立联系”，因为它表达并滋养了一种“共同生活”，其目标是“奉献自己并造福他人”。

以教会的主保圣人圣老楞佐为例——当指控者要求他交出教会的财宝时，他指向穷人并说：“看，这就是我们的财宝！”——我们可以明白如何建立共融：通过言语，尤其是行动，以个人或集体的名义，向弟兄姐妹表达每个人的价值。

最后，教宗提醒那些即将领受执事圣秩圣事的人，圣秩“不是上升，而是下降，是变得微小，是谦卑自己，脱下自己”，好能在服侍中舍弃“属世的旧我”，并在爱德中穿上“属天的新我”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html