梵蒂冈宗座图书馆“旅途”展览：信仰是一个持续的旅程

梵蒂冈宗座图书馆在禧年期间举办以“环游世界”为主题的展览。扎尼总主教：信仰如同旅程，是一场持续的探索。意大利歌手乔万诺迪：旅程即朝圣。

（梵蒂冈新闻网）梵蒂冈宗座图书馆在禧年期间举办名为“旅途”（En route）的展览，其中包含旅行故事、创意旅程和朝圣时刻。该展览于1月31日正式揭幕，2月15日至12月20日对外开放，参观需提前在线预约，并将贯穿整个禧年期间。

扎尼总主教：信仰是一个持续的旅程

圣座新闻室在揭幕仪式的当天举行了展览介绍会。罗马圣教会图书馆和档案馆总负责人扎尼（Angelo Vincenzo Zani）总主教解释说，梵蒂冈宗座图书馆保存著许多珍贵的历史文献，涵盖了多个“知识领域”，如哲学、神学、法律、艺术、自然科学、音乐及天文学等诸多领域。“正是在这一视野下，‘旅途’这一项目得以展开，其目标是对意大利外交官切萨雷·波马（Cesare Poma, 1862-1932）所收藏的期刊文献，进行修复、编目并数字化。”

扎尼蒙席指出，展览亦承载著禧年的精神，提醒我们“希望不是停留不前，而是不断行走”。信仰“是一场持续的探索”，“是引领我们不断前行”的旅程。

此外，“旅途”展览特别邀请三位当代艺术家，以不同的艺术形式呈现全球旅程的多样性：意大利歌手洛伦佐·凯鲁比尼（Lorenzo Cherubini，艺名乔万诺迪）；冰岛插画家威廉姆斯（Kristjana S. Williams），迪奥女装系列艺术总监基乌里（Maria Grazia Chiuri）。

乔万诺迪：旅程即朝圣

在经历了一次严重的自行车事故后，乔万诺迪在身体恢复期间受邀参与“旅途”展览的项目。他表示，“我的创作与旅行和探索的理念息息相关；我在音乐上视自己为一个声音世界的探索者。”乔万诺迪强调，在一个似乎一切都能通过算法得到答案、越来越缺乏探索可能性的世界中，旅行反而成为了一种真正的发现。”他认为，每一段旅程“都是一次朝圣，使人得到改变。”谈到自己与信仰的关系，乔万诺迪坦言，这同样是一段旅程：“我依然处于一种软弱、摇摆不定的信仰云雾中，但不断寻找。”

冰岛插画家兼艺术家威廉姆斯认为，旅程的意义首先是通过图像的力量来解读的。“能够进入梵蒂冈图书馆的档案室是一次非凡的经历，为我的创作提供了许多灵感来源。这些历史文献让我对人类世世代代的生活方式和看待世界的方式有了深刻的洞察，能够将这些旅行者和先驱者的故事融入到我的艺术作品中是我的荣幸"。

时尚也是一场旅行

迪奥女装系列艺术总监基乌里女士也在展览中表达了对“旅行”的理解，她认为时尚本身就是一场持续的旅程：“构成时装的所有元素，比如图案，基本上都是地图”。她认为，每个国家的历史也是纺织品的历史。这是一系列事件的联系，其中涌现出“即使在截然不同的世界中，也有相似的技艺”。基乌里还补充道，展览的一个构思是通过“刺绣”来描绘世界：“织布机，归根结底，是人类的第一台计算机。”

展览路线

本次展览的主线是“环游世界”，这一主题源自于儒勒·凡尔纳的想象，并在19世纪末随著新交通工具的出现而变得愈加普及。这一概念在19世纪末随著新型交通工具的出现而逐渐增多。此次展览为梵蒂冈图书馆与当代创意人士之间提供了一个新的“对话”平台。这个特别的展览展示了未曾公开过的档案，重点介绍了意大利外交官切萨雷·波马的旅行，他将来自世界各地的报纸赠送给了梵蒂冈宗座图书馆，成为馆藏的一部分。展览的另一个部分专门展示了两位法国记者的环球旅行。他们是卢西安·勒鲁瓦（Lucien Leroy）和亨利·帕皮奥（Henri Papillaud），两人在1895到1897年间，通过出版和销售一种类似旅行日志的报纸，完成了环球旅行的壮举。展览还回顾了六位女性的旅行故事，她们因为体育挑战、探索新的新闻报道形式，或出于其他文化原因，不畏偏见和陈规陋习，独自踏上了环游世界的旅程。因此，旅途展览所展示的旅程，不仅是在禧年期间对“旅行”主题的回顾，更是对“探索”这一主题的深刻反思。

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