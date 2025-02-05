一枚硬币内蕴含的虔敬之心，成了禧年的象征物

梵蒂冈宗座图书馆钱币部的2025禧年活动让中世纪朝圣活动最真实的意义重现于世。一枚15世纪的小钱币获选为2025禧年的主角。

（梵蒂冈新闻网）一枚毫无价值的12毫米合金硬币在梵蒂冈宗座图书馆两千枚馆藏硬币中获选，以庆祝2025禧年。它与信仰的理念相连结，呈现出中世纪朝圣者细腻的内心。

圣容

这一小枚硬币是由尼各老五世教宗在位期间的罗马制币局在1450年禧年的机会上发行的。钱币的一面是一对交叉的钥匙并载明「尼各老五世教宗」（NI PP V, Nicolaus Pontifex Pontificum Quintus），另一面则是圣容，或者是「圣妇物洛尼加的面巾」。

这让人感受到中世纪的朝圣者渴望从欧洲各地前来圣伯多禄和圣保禄宗徒墓地敬礼的心情。事实上，圣容使人联想到「圣妇物洛尼加的面巾」这件意义深远的圣髑，它保存在梵蒂冈圣伯多禄大殿里，为朝圣活动而言是极为重要的一件文物。

庇护十二世的挖掘工程

对宗座图书馆钱币部来说，圣伯多禄大殿中央祭台下方的考古挖掘工程贡献良多。那次工程在庇护十二世教宗的授意下于1940年至1949年进行，出土文物包括获承认的圣伯多禄墓地。梵蒂冈宗座图书馆钱币部收藏的硬币正是在圣伯多禄宗徒的墓地附近找到的，它们证明了欧洲各地的朝圣者对「宗徒之长」的敬爱之心。

新的目录即将问世

这大约两千枚硬币被列入名为「圣伯多禄之墓」的藏品当中，其目录于1951年发表。然而，在2025年内，藉著宗教事业局的支持，以及多名意大利和外国学者的合作，图书馆钱币部终于能发行新的科研目录。

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