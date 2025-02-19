帕罗林：所有人应为公正持久的和平作贡献，拒绝单方面强加

在2月15日刊登于《贝加莫回声报》的一篇采访中，圣座国务卿帕罗林枢机谈及加沙停火，并期望停火能够永久化。他表示，应当陪伴叙利亚“走上包容与和谐共处的道路”。在外交领域，他强调应促进“包容性对话、耐心以及各方之间的信任构建”，相信“多边主义”并加强国际机构的作用。

（梵蒂冈新闻网）哈马斯与以色列的停火、乌克兰战争、叙利亚局势、中东基督徒的处境、世界和平、当代社会问题与教会，以及激励禧年希望的主题：这些是圣座国务卿帕罗林枢机在接受《贝加莫回声报》（L‘Eco di Bergamo）主编切雷索利（Alberto Ceresoli）采访时探讨的一些议题。该采访于2月15日刊登。

首个问题涉及加沙的停火，帕罗林枢机期望停火能够“成为永久性的，终结巴勒斯坦人民在加沙地带及整个巴勒斯坦地区的苦难”。他强调：“现在，我们需要让以色列人和巴勒斯坦人都看到希望的曙光。”谈及叙利亚，他指出，“我们需要明确其未来发展方向”，并呼吁“陪伴其走上包容与和谐共处的道路”。枢机希望国际社会，特别是邻国，能够帮助叙利亚保持领土完整，“帮助人民摆脱这些年来战争造成的贫困”。

中东的基督徒

中东地区艰难的社会政治现实导致人们质疑基督徒今天在那里所能发挥的作用。帕罗林枢机强调，基督徒并非仅仅是一个少数群体，而是一个“不可或缺的重要组成部分”，他们“一直为各自国家的发展与进步作出贡献”。

就圣地而言，枢机表示：“每位基督徒都应当能够自由且无障碍地前往朝圣。”他同时提及埃及、黎巴嫩、叙利亚和约旦的其他圣地，强调这些地方同样需要受到尊重和保护。

乌克兰及世界和平

谈及乌克兰，圣座国务卿表示，“每个人都可以为和平做出贡献”，但“绝不能通过单方面强加的方式来寻求解决办法”，因为这样做有可能“践踏整个民族的权利，否则就永远不会有公正和持久的和平”。他补充说，外交中需要的是“一种超越对抗逻辑、倾向于包容性对话的方法”，“耐心并在各方之间建立信任”，为此“相信‘多边主义’并加强国际机构的作用至关重要”。然而，枢机也指出，要“缔造和平”需要“勇气”，正如教宗方济各一再强调的那样，同时还需要“正义与宽恕”——这三个价值观在当今社会似乎日益缺失。

欧洲与未来挑战

关于欧洲，帕罗林枢机希望其能够迎接“文化与经济”方面的重大挑战。他引用圣若望保禄二世的呼吁——这也是教宗方济各多次引用的：“欧洲，找回你自己，做回你自己！”面对“实用无神论、民粹主义、宗教文盲以及‘自创信仰’的现象”，尽管令人担忧，但枢机也看到了一些积极的迹象，例如在法国，许多年轻人主动要求领洗。这促使天主教徒反思：我们是否仍然通过自身的见证、信德、望德和爱德，使福音持续“具有挑战性”。

教会中的平信徒与禧年

在接受《贝加莫回声报》采访时，帕罗林枢机还深入探讨了平信徒，尤其是女性在教会中的角色。他强调，这是一个“主角”，“必须落实在所有教会领域的具体实践中，要从教区开始”，也包括“在促进司铎圣召方面”。

最后，关于禧年，枢机指出：“禧年是和好的时刻，它召叫人们悔罪和皈依。”为此，我们“每天都要走的路，就是重新发现罪的影响，并在和好圣事中，获得上主的宽恕”。

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