圣座：因战争和天灾，非洲愈加脆弱

圣座国务院一般事务部门主任坎皮西蒙席在若望保禄二世萨赫勒基金会董事会议上发表讲话，转达教宗的关怀。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务院一般事务部门主任坎皮西（Roberto Campisi）蒙席日前在塞内加尔达喀尔出席若望保禄二世萨赫勒基金会第43次董事会议，指出这是非洲萨赫勒地区牧者友爱分担使命的机会。该会议于2月17日至21日举行，坎皮西蒙席在致词中向该基金会表达了教宗的关怀。

这位圣座国务院的代表表明，「由于萨赫勒地区某些国家的武装冲突，以及天灾的缘故，非洲正变得越来越脆弱」。因此，该基金会为了有效实践其宗旨，不仅应当促进人类整体发展，也要以《你们去宣讲福音》宗座宪章指示的方针为基础，对其活动作出明确的区分。

此外，圣座国务院一般事务部门主任也感谢东道主、达喀尔总教区恩迪亚耶（Benjamin Ndiaye）总主教对该基金会的款待。提到受托照管这个宗座基金会的主教们，坎皮西蒙席谈论了他们之间「友爱关切的记号」，以及「极具说服力的共融见证」。

坎皮西蒙席最后祝愿与会者们借此机会一同省思那些管理梵蒂冈基金会的新规范，响应教宗方济各有关圣座部会改革的号召。它应当首先源自于内在的革新。

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