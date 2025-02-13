圣座新闻室介绍禧年艺术家庆典：艺术重振希望

门东萨枢机在圣座新闻室介绍了2月15日至18日举行的禧年艺术家庆典：贝尔格里奥要成为首位访问罗马电影城的教宗，和解大道当代艺术空间即将揭幕。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室2月12日召开记者会，介绍将于2月15日至18日在罗马举行的禧年艺术家庆典。圣座文化教育部部长门东萨（Tolentino de Mendonça）枢机在记者会上表示，已有「来自五大洲超过60个国家的7千多人报名，这真是一件全球盛事」。

希望不是装饰品

在以希望为主题的禧年期间，门东萨枢机强调，「希望是全球人类的经验，在每个文化的心里跃动，赋予各文化对话的机会」。

教宗在禧年诏书中祈愿2025圣年能成为「重振希望」的契机，因此禧年的各项活动都应该有助于将希望「放置在公共空间的中心，以之作为首要的文化主题」。希望是「必要且有力的共同资源，我们必须在这方面投注更多的心力」。因此，希望是「基本必需品，而不只是装饰品」。

这位枢机部长强调，「我们必须反省，各宗教的文化遗产如何能更积极地向年轻世代传递希望，以及当代艺术如何能承载希望」。

在梵蒂冈博物馆签署教育宣言

活动参与者将于16日主日上午10点在圣伯多禄大殿参加教宗主礼的弥撒，同一天傍晚跨越圣门。

丰富的活动将于15日周六展开，首先是教宗在禧年期间进行的周六接见活动，然后是一场题名为「分享希望——文化遗产愿景」的国际会议。该国际会议的合作方是梵蒂冈博物馆，届时享誉世界的多间美术馆、博物馆和艺术机构的负责人都将齐聚一堂，探索一些能发扬并传递宗教和艺术遗产的新语言及策略，并签署一份教育宣言。梵蒂冈博物馆馆长亚塔（Barbara Jatta）女士阐明，很多人「通过宣传和教育来守护并传承这份遗产，梵蒂冈博物馆承认他们所有人的价值，这禧年活动便是个赞赏的记号」。

「和解五号」的街头艺廊

15日周六傍晚，新的展览空间，即「街头艺廊」将要揭幕。由于它位在和解大道上，故称为「和解五号」。该展览与意大利监狱管理处合作，是华人艺术家严培明（Yan Pei-Ming）的项目，由佩雷拉（Cristiana Perrella）女士策展。

该展览的焦点是罗马天皇后监狱团体里的每一张脸。肖像画将在「和解五号」的展览空间展出，并投影在天皇后监狱的外墙上。策展人佩雷拉女士解释道，「在艺术史上，依照传统，肖像画赋予被代表者尊严，见证他作为人、作为个体的价值」。

教宗首访电影城

禧年艺术家庆典的高潮是教宗于17日周一在罗马电影城（Cinecittà）的访问。这将是电影城首次迎接一位教宗。

秉持禧年的精神，教宗不仅接见艺术家代表团和文化界的重要人士，也要会见电影城的工人及其家属，共计7百多人。

关于这点，意大利文化部副部长博尔贡佐尼（Lucia Borgonzoni）女士在记者会上表示，这些人「以其艺术制作和才华丰富了我们每个人的眼睛和心灵，教宗选择与他们相会代表了对电影这个第七艺术，以及对文化界人士为社会作出的贡献的高度认可」。

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