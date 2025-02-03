天使大学宣布社会科学领域的若望保禄二世奖学金

罗马宗座天使大学与宗座社会科学院合作，正在接受五个博士后研究奖学金名额的申请。这奖学金支持在罗马为期9个月的研究，其方向是教会在人类整体发展上的角色。

（梵蒂冈新闻网）罗马宗座天使大学与宗座社会科学院合作，宣布开始接受若望保禄二世博士后研究奖学金的申请。这奖学金包括从2025年10月至2026年6月、为期九个月在罗马的生活，并为感兴趣的学者提供独特机会在学术领域作贡献，就教会的社会使命进行反思。奖学金得主尤其要分析教会对公民社会的贡献，研究她在教育、医疗卫生、社会服务和牧灵工作等领域行动的影响力。

申请资格

在社会学、经济学、心理学、伦理学、管理学、政治学或相关领域拥有博士学位者，均可提出奖学金的申请，同时要递交英文B2程度的证明。奖学金涵盖在整个计划期间的罗马住宿费用、经济舱来回机票、每月生活费，以及医疗保险费。

研究主题

本计划将全额支付所有学术和出版相关的费用，确保学者获得有启发性和良好支持的研究环境。每个奖学金得主将各自投入一个研究计划，依照天主教社会训导（CST）的原则来处理全球重大议题，例如移民、脱贫或整体生态。本计划也提供修课的机会来加深参与者对天主教社会训导和基督信仰社会思想史的认识。

加强教会对社会挑战的回应

此举措旨在培育新一代的学者将扎实的学术知识与处理当今社会挑战所需的分析技巧相结合。参与者将提高他们对天主教社会训导的理解，同时也在增进教会能力方面作出贡献，使教会得以运用重要且实际的科学方法来回应全球性的社会紧急危难。

申请奖学金的截止日期是2025年4月16日。有意者请前往天使大学网页查询，或致函fass＠pust.it询问。

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