世界儿童权利会议：给受苦儿童带去微笑

2月3日将在梵蒂冈召开有关儿童权利的会议，与会者中有约旦王后和美国前副总统戈尔。

（梵蒂冈新闻网）6400万名小学适龄儿童无法上学，每3名五岁以下的孩童就有1名生活在极端缺乏粮食的情况中。仅在2022年，就有1200万名女童被迫结婚。

面对这种情况，教宗方济各没有默不作声，而是宣布要奉献一天来帮助和“保护数百万名仍没有权利、在不稳定的条件下生活、遭受剥削和虐待，并且因战争的悲惨后果而痛苦的儿童”。

圣座新闻室元月28日公布了第一届世界儿童权利会议的活动安排。圣艾智德团体主席因帕利亚佐（Marco Impagliazzo）在新闻发布会上称本次会议是充满“希望的活动”。他说，“有太多的儿童死于战争、暴力、性剥削和劳动剥削”，教宗希望“给这些受苦的孩子们带去微笑”。

世界儿童权利会议将于2月3日在梵蒂冈举行，主题为“爱他们，保护他们”。教宗将在会议开幕式上迎接10名来自不同国家的儿童，他们将与教宗分享讯息。

会议当天将举行七场小组讨论会，每场讨论会都有一个关注儿童权利的特定主题，其中包括受教育权、家庭权利、防止暴力和获取资源。来自世界各地和各行各业的倡议者将齐聚罗马，包括约旦王后拉尼娅（Rania al-Abdullah）、美国前副总统戈尔（Al Gore）。

教宗方济各在今年1月份的祈祷意向中提出一段警醒人心的话：“今天我们正在经历一场教育灾难。”他认为，所有儿童和青年都有接受教育的权利，但由于战争、迁徙和贫困，大约有2.5亿儿童无法上学。

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