来自世界各地的学生将参加梵蒂冈天文台暑期班

梵蒂冈天文台暑期班将迈入第19期，来自21个国家的25名青年将通过更新的韦伯天文望远镜探索宇宙。

（梵蒂冈新闻网）今年6月份，来自21个国家的25名学生将在罗马近郊的冈道尔夫堡夏宫参加梵蒂冈天文台2025年天文学和天文物理学暑期班，通过韦伯天文望远镜来探索宇宙。

昨日的学员、今天的专家

这是梵蒂冈天文台第19期暑期班。该暑期班于1986年首次开课，各期学员人数累积至今已有450多人。本课程向世界各地的硕士班及博士班学生开放，大部分获选学员来自发展中国家。

梵蒂冈天文台暑期班在遴选学员时，没有将经济状况列入考量，因为暑期班不收报名费，而且学员的交通和食宿也得到进一步的支持，恩人们会通过梵蒂冈天文台基金会提供保障。这样便能确保所有得到入学资格的学生都有机会参加。

就读过该暑期班的学员当中，超过八成五的人目前持续在天文学的专业领域工作，其中包括几位当代天文学大师。他们有些人会以讲师的身份回来授课。

在天文学领域展开职业生涯

今年获选的25名学生将在梵蒂冈天文台度过4周的时间：他们不仅要上课，也有机会晋见教宗方济各。

这些学员是从170多名候选者当中选出来的。遴选的标准涵盖了学业成绩、至今从事的研究、继续在天文学领域展开职业生涯的可能性，以及在为期一个月的课程中彼此互动的能力。每个国家最多只能有两名学生报名。

本期学员来自世界各地，分别是：非洲2人、亚洲2人、欧洲和北美洲11人、拉丁美洲8人，以及大洋洲2人。即使性别不是遴选标准之一，但获选者的男女比例几乎一致。今年半数的学员出生在2000年元旦后。

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