教会将迎来一位新圣人、六位殉道真福

圣座封圣部颁布法令，将册封真福波利尼修女为圣人、六位在北美和西班牙殉道的六位修会会士为真福。法令还承认了三位天主的忠仆和婢女的英勇圣德，宣布他们为可敬者。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各1月27日接见圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机，授权该圣座部会颁布法令，册封真福波利尼（Vincenza Maria Poloni）修女为圣人、六位殉道会士为真福。法令还承认了三位天主的忠仆和婢女的圣德。

新圣人波利尼修女于1802年1月26日在意大利维罗纳（Verona）出生，在一个非常虔诚的教友家庭长大，为最弱小者和贫困者工作。她在神师的鼓励下，决定将自己的一生致力于为长者和患有慢性疾病的人服务。1840年，波利尼和其她同伴在维罗纳创立了慈悲姐妹修女会。

波利尼修女于1855年11月11日回归天乡，2008年9月21日在维罗纳被册封为真福。因她转祷而显的奇迹获得承认。

此外，有六位殉道的修会会士将被册封为真福：其中有方济各小兄弟会会士伯多禄·德科尔帕（Pedro de Corpa）及其四位同伴，他们于1597年9月在仇恨信仰下，在北美殉道（现今美国佐治亚州）。另一位殉道者是圣母昆仲会会士梅（Lycarion May），他于1870年7月21日在瑞士巴涅出生，1909年7月27日在西班牙巴塞罗那被仇恨信仰者遭杀害。

圣座封圣部颁布的法令中，也承认了三位天主的忠仆和婢女的圣德，宣布他们为可敬者。这些可敬者是一位修女、一位教区神父和一名平信徒。

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