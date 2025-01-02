马克里卡斯枢机开启圣母大殿圣门：在主内寻求时间的圆满

圣母大殿助理总铎马克里卡斯枢机于元月1日在圣母大殿开启圣门并主持天主之母节弥撒。枢机在讲道中提醒众人蒙召迎接一种充满喜乐的希望。他省思了时间的恩典，并劝勉众人警惕新技术的影响，它会让我们陷入无法妥善利用时间的风险中。

（梵蒂冈新闻网）“所有人，没有区别，我们都蒙召迎接这份相同的希望。我们所有人都可以行走在这条充满喜乐的希望之路上。所有人！圣母玛利亚与所有人同在，没有任何一个人被排除在外。”

2025年的第一天，圣母大殿助理总铎马克里卡斯（Rolandas Makrickas）枢机在圣母大殿开启圣门。这是进入禧年后开启的第四道圣门，在这之前，教宗方济各已经开启了圣伯多禄大殿和雷比比亚监狱的圣门，雷纳枢机则打开了圣若望大殿的圣门。

追求时间的圆满不是通过电脑和手机

随后，枢机在大殿内主持天主之母节弥撒。他在讲道中强调了圣母玛利亚所展现出的“时间圆满”的形象，她是“天主选择的道路”，也是那些“准备迎接天主降生在世上的人的终点”。

时间是“天主的伟大创造”，人类试图通过新技术来增加或完美利用它，却反而浪费了它。枢机将人们在电脑和手机上花费的时间同“与天主”度过的时间作比较，前者常常是时间的“最大敌人”，而与天主相处，却永远不会感到“迷失、迷茫和疲惫”。

感受“最慈爱的母亲”的亲近

马克里卡斯枢机在讲道的结尾邀请众人回应教宗方济各在禧年诏书《望德不叫人蒙羞》中的呼吁，去“感受最慈爱的母亲的亲近”。最后，枢机将禧年托付给圣母玛利亚：“引领我们走向耶稣”，让我们每个人的时间得以圆满。

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