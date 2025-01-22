圣座传播部部长：传播非单行道，人际关系是重要价值

圣座传播部部长鲁菲尼向本台意大利语节目讲述即将于元月24日至26日举行的禧年传播界庆典。他指出，圣年是自我反省和重新开始的时机，以寻获我们传播工作者圣召的最深层、最初的意义。

（梵蒂冈新闻网）「我们只是想要分享对世界的一种诠释。它是已经向我们揭示的真理，我们渴望在我们的经历中竭尽所能去寻找它。」圣座传播部部长鲁菲尼（Paolo Ruffini）元月21日在本台意大利语节目上如此介绍禧年的传播界庆典。它将于元月24日至26日举行，恰好落在24日、记者主保圣方济各·撒肋爵（Francesco di Sales）瞻礼。

人际关系是优良新闻的关键

记者蒙召传扬希望与真理。鲁菲尼指出，「若是少了人际关系，就没有希望，我们就会自我封闭。关系意味著信赖他人，相信能进入与他人的关系，即使我们与他或许会有不一样的想法。关系也会蕴含一些很辛苦的事，例如宽恕，也就是重新出发。诚如教宗方济各所言，有时候关系会破裂，可是之后也能以不同方式重新开始，但总是要再出发。那关系追根究底源自于彼此信任，希望是互相信赖和彼此信任，然后建设希望」。

在这层意义上，传播的概念「不是单行道，而是立基于爱、信任和关系」。

多项活动

为期三天的禧年传播界庆典预计会有多项活动。传播部长在本台的节目上对此表示，「没错，会有很多活动。我可以说，这些活动都是自然而然产生的，发自那渴望做良心省察、自我反省，或是重新出发的愿望。这也是为了寻找我们记者圣召的最深层、最初、源头的意义」。因此，传播、选择传播作为职业，从各方面来看都是一个圣召。

在各项活动当中，「最重要的莫过于教宗方济各的接见活动、一起跨圣门的朝圣，以及思索我们现处的位置和我们想要去的地方，也就是我们希望的根源所在」。

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