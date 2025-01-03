阿马托枢机安息主怀，教宗缅怀他为福音和教会的慷慨服务

阿马托枢机在岁末年终之际蒙主恩召，教宗方济各在唁电中赞许他「怀著人性的细腻和慷慨之情为福音和教会尽心竭力」。葬礼已于元月2日下午举行，最后告别礼由教宗亲自主持。

（梵蒂冈新闻网）圣座封圣部荣休部长、慈幼会士阿马托（Angelo Amato）枢机的殡葬弥撒于元月2日下午两点在梵蒂冈圣伯多禄大殿的宗座祭台前举行。枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机为他主礼了这台弥撒，最后告别礼由教宗方济各亲自主持。

阿马托枢机于2024年12月31日安息主怀，享年86岁。教宗方济各在寄给慈幼会代理总会长马尔托利奥（Stefano Martoglio）神父的唁电中缅怀阿马托枢机「怀著人性的细腻和慷慨之情为福音和教会尽心竭力」。教宗对慈幼会和已故枢机的家属表达关怀之情，表扬「圣鲍思高这名神子建树良多的见证」，并为此感谢天主。

教宗指出，阿马托枢机以「司铎的精神和神学的素养为圣座效劳」，尤其是在圣座教义部和圣座封圣部。教宗保证「为这名优秀又机警的仆人的灵魂」祈祷，称他忠于自己的格言，即「有我的恩宠够了」（格后十二9），「他在最后一段痛苦的时刻也信靠在天之父的美善」。

阿马托枢机生前参与了很多列圣品和真福品的案件。教宗祈愿他「在进教之佑圣母玛利亚和这些圣人及真福的陪伴下」，现在就能「被接纳加入天上永恒的宴席」。教宗最后「向所有因他的辞世而同感悲伤的人颁赐降福」。

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