天主圣言主日，元月26日教宗将主持弥撒

天主圣言主日于2019年由教宗方济各钦定，以强调圣经的重要性。今年天主圣言主日的格言是“我常仰望祢的圣言”。

（梵蒂冈新闻网）元月26日天主圣言主日，教宗方济各将于当天上午9点30分在圣伯多禄大殿主持弥撒。天主圣言主日于2019年9月由教宗方济各钦定，旨在强调圣经的重要性。今年该主日的格言选自《圣咏》中的一句话，“我常仰望祢的圣言”（一一九74）。弥撒结束时，参礼者将获赠《路加福音书》，目的是以具体方式传播天主圣言。

在感恩祭中，教宗将授予40位来自不同国家的男女平信徒读经职务。根据仪式，将授予他们每人一本通俗本圣经。为了帮助信友的灵修成长和深入了解天主圣言，圣座福音传播部在世界上福传基本问题部门以六种语言在网上提供了免费的礼仪-牧灵指南，有意者可以从该部会网站（http://www.evangelizatio.va/content/pcpne/en/attivita/parola/2025.html）下载。

今年是第六届天主圣言主日，为基督信徒来说，是再次致力于诵读和默想圣经的重要机会，并要善用圣经这个工具来促进信仰和灵修生活的成长，以及全世界信徒的希望。

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