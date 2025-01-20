圣座外交学院庆祝主保圣安当院长瞻礼

出席圣座外交学院主保瞻礼庆祝活动的有枢机团团长雷枢机、圣座副国务卿佩纳总主教、圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教，以及圣座外交学院院长彭纳基奥总主教。教宗方济各也送上祝福，赠送一幅珍贵的琴斯托霍瓦圣母像。

（梵蒂冈新闻网）圣座外交学院于元月17日庆祝其主保圣安当院长的瞻礼。依照传统，所有在罗马的校友都回到母校参加庆祝活动。

圣座外交学院院长彭纳基奥（Salvatore Pennacchio）总主教为活动发表了开幕致词。在晚祷中，枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机为校友和在校生提供了省思，谈论在忠实诠释托付给在场每一个人的和平任务方面，祈祷的根本重要性。随后是共进晚餐的时光，在场的有圣座的多名神长，包括圣座副国务卿佩纳（Edgar Peña Parra）总主教、圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔（Paul Richard Gallagher）总主教，以及其他枢机、主教和神父。

不同年龄段的圣座外交人员在友爱的气氛中度过了这个夜晚。圣父教宗向圣座外交学院大家庭表达祝福与祝贺，赠送了一幅珍贵的琴斯托霍瓦圣母像。正在国外出访的圣座国务卿帕罗林枢机则在精神上与他们同在，为一些「启程」的学生送上礼物。

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