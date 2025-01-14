帕罗林枢机在中东接见圣座大使，与黎巴嫩新总统会谈

圣座的公告表示，圣座国务卿帕罗林枢机在安曼与圣座驻巴林、埃及、阿联酋、约旦、伊朗、伊拉克、以色列、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔、叙利亚和也门大使举行会议。枢机祈愿「每个战线」都停火，渴望中东获得和平。枢机与奥恩通电话，祝贺他当选黎巴嫩总统。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿帕罗林枢机为耶稣受洗堂的奉献礼而前往安曼，并于元月13日与圣座驻中东地区的大使举行会议。圣座的公告公布了这个消息，并表明在场的圣座代表分别派驻在巴林王国、阿拉伯埃及共和国、阿拉伯联合酋长国、约旦哈希姆王国、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克共和国、以色列国、科威特国、黎巴嫩共和国、阿曼苏丹国、巴勒斯坦国、卡塔尔国、阿拉伯叙利亚共和国，以及也门共和国。

愿中东是和平之地

公告解释道，会议上「讨论了该地区当前的多个危机、每个国家的政治和教会现况、在一些国家瞥见的希望迹象、大部分被卷入冲突的百姓的严峻人道主义处境，以及国际社会团结关怀的必要性」。「但愿每个战线都能尽快停火，中东能是和平之地，愿基督徒在那里依然是必不可少的成员，以促进不同宗教的友爱共处，并增进各自国家的进步」。

与黎巴嫩新当选的总统通电话

与此同时，圣座新闻室也通知，帕罗林枢机当天下午与元月9日当选的黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）进行会谈。「在融洽的电话交谈中，枢机阁下为他当选共和国领导层表示祝贺，对他表达由衷的祝福，并向他保证他的祈祷。他也欣喜地指出，总理的职务今天及时托付给了纳瓦夫·萨拉姆（Nawaf Salam）先生。」

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