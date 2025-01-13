帕罗林枢机：确保所有主教与教宗共融，教会生活正常化

在约旦耶稣受洗堂落成典礼后，圣座国务卿帕罗林枢机接受采访，谈及叙利亚的积极信号、黎巴嫩新总统的当选、教宗对外交使团的讲话、推动和平谈判的困难，以及与中国政府就主教任命达成的临时协议。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿伯多禄·帕罗林枢机近日访问约旦，主持了在耶稣受洗之地新建拉丁礼宗主教堂的落成仪式。超过六千名信徒参与礼仪，许多人甚至未能进入教堂内部。这无疑是充满活力和希望的象征。

从教宗方济各1月9日对外交使团的讲话开始，这是一个反思世界正在发生的事情的机会。圣座传播部编辑主任托尔涅利（Andrea Tornielli）特别采访了国务卿枢机。本次访谈涉及诸多议题，其中也特别谈及了与中国政府就主教任命达成的临时协议。

我们位于约旦，圣地，耶稣受洗之地，这里在几十年前还是一片雷区。不远处正在发生一场因哈马斯的袭击引发的战争，平民尤其是加沙地带的居民，正在为此付出鲜血和破坏的代价。您对此有什么话想说吗？

这是一场非常美好且精心组织的庆祝活动，但更重要的是，这次庆祝充满了希望。在这个以希望为主题的禧年，谈论希望并非是老生常谈，了无新意的老话。我认为，这一天传递的讯息正是：在这个因众多冲突而饱受折磨、因无数紧张局势而分裂的地区，这片曾经布满地雷的土地如今已成为一片良田。这本身就是希望的标志：如同先知所说，人们可以将枪矛铸成镰刀，将武器化为和平的工具。此外，众多信徒的热情参与也是希望的原因。这表明这里有生机勃勃的力量，而基督信仰在天主恩宠的帮助下，也可以为当前的冲突找到解决之道。

您是否担忧叙利亚局势的发展？

我读到了最近发表的一些积极声明，它们与教宗在对外交使团的讲话中表达的期望是一致的：我们希望叙利亚能够迎来一个全新的时代，所有公民都能享有同等的权利和特权。这正是圣座向所有国家倡导的公民理念：所有公民在法律面前一律平等，享有同样的权利，也履行同样的义务。我们真心希望这些声明能够得到贯彻落实，从而使少数群体的权利和基督徒的权利也得到保护。

就在两天前，经过两年的等待，黎巴嫩终于选出了新总统。您怎么看待这一信号？

我认为这是一个积极的信号。在过去两年中，我们始终强调，保持国家现有的结构和延续性至关重要。用圣若望保禄二世的名言来说，黎巴嫩是一个“信息之国”，一个多元社会、多元政治和多元宗教共存的国家。我们始终认为，首先要做的是确保总统职位，即加强国家机构的运作。因此，这次选举是一个希望的象征。我们衷心希望，这次选举能够为黎巴嫩开启一个新阶段，让所有政治力量共同努力，找到共同立场，为国家的利益而奋斗，尤其是推动国家急需的改革。例如，为贝鲁特港口爆炸事件的受害者及其家属伸张正义，同时恢复已经丧失的经济稳定。这种不稳定导致了国家的极度贫困和巨大痛苦。因此，新总统的选举是一个积极的成果。

最近访问卢森堡和比利时期间，教宗方济各在谈到战争局势时呼吁进行“诚实的谈判”和“有尊严的妥协”。为什么今天达成妥协的谈判变得如此困难？为什么外交似乎变得沉默了？我特别指的是正在欧洲基督信仰世界中心地带发生的俄罗斯与乌克兰之间的冲突……

这确实令人深感悲伤，因为如今人们似乎已经失去了谈判的能力，“强权即公理”的观念胜过了“法律的力量”。正如教宗在对外交使团的讲话中所提到的，造成这种局面的原因有很多，其中之一是不信任和相互恐惧的气氛造成了国家之间和团体之间日益严重的两极分化，阻碍了共同解决方案的达成。

我认为这一点非常关键：缺乏最基本的信任。谈判和对话需要一种最低限度的信任。而另一点也同样重要，教宗也特别强调过，那就是跳出自身的局限、进入对话者的视角的能力，在这种情况下，对话者可能是对手或敌人。我们需要的是相互理解、理解或至少认真对待对方理由的能力。这些是当今谈判变得异常困难的主要原因。

此外，还有一个因素同样值得关注，那就是为了促进对话而诞生的负责对话的机构，即国际组织，也出现了危机：那些在二战后成立的国际组织，最初能够有效地推动对话，但如今却难以继续发挥其作用。这些问题背后有许多深层原因，但在我看来，最根本的是这一点。

关于中国新主教任命的临时协议一直是国际政治领域和教会内部争议的焦点：一些人认为这是妥协的表现。您怎么看待这一协议的真正意义？

面对中国这样一个由特别艰难的历史造成的复杂局面，出现这种争议也是可以理解的。观点也可能大相径庭。因为有人可能认为还有其他更好的解决方案。我一直说，对此我并不感到意外。从圣座的角度来看，我们认为这是目前最为有效的解决方案：从已经摆在桌面上的议题之一入手。而主教任命问题是其中最重要也是最困难的议题之一。

我认为，主教任命协议的核心目标有两个，这两个目标虽然进展缓慢，有时甚至出现倒退，但整体方向是正确的。首先，确保所有主教与教宗共融。这对天主教会至关重要。其次，尝试在教会内实现合一，克服分歧，并使教会生活逐步正常化。这当然不是一个“魔法般”的解决方案，而是一个提出路径的解决办法。一条缓慢且艰难的道路，但在我看来，它正在结出一些果实，也许现在还看不到，但随著双方信任和对话能力的逐步增强，一定会结出更大的果实。

所以在这种情况下，也有理由保持希望吗？

我认为是的，确实有理由抱有希望。教宗在对外交使团的讲话中提到了耐心的外交。我相信，在这个案例中，甚至在更广泛的层面上，我们都需要拥有耐心的能力，正如圣雅各伯宗徒所教导的：看看农夫，他播下种子，然后耐心等待降雨和积雪，等待种子开花结果。我认为，在这一领域以及生活的许多其他方面，我们也必须具备这种超越眼前结果的能力。

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