帕罗林枢机：对抗媒体的灵性疾病，不可用尖锐话语来传播

圣座国务卿帕罗林枢机元月28日在圣伯多禄大殿为天主教机构传媒工作者国际研讨会的与会者主持弥撒，邀请他们让工作团体保持自由、发挥创意，抵拒当领袖的诱惑，不追随主流媒体或自恋地展现自己。

（梵蒂冈新闻网）教会的传媒工作者蒙召以声音、文字和影像去传述，运用「适当且绝不尖锐」的话语，确保「慎重、宽仁和谨慎」。圣座国务卿帕罗林枢机元月28日在梵蒂冈圣伯多禄大殿为天主教机构传媒工作者国际研讨会的与会者主持弥撒，以这席话勉励他们。该研讨会在禧年传播界庆典的背景下举行，约两百名地方主教团负责传播委员会的主教、传播办公室主任和修会传播工作者参加会议。

帕罗林枢机从当天的福音出发，讲述了一些「灵性疾病」的症状及其「解药」。枢机表示，每个人都能「谦逊地意识到自己心灵也会染上这些疾病」，包括耶稣所说的伪善。

掌控他人的诱惑

圣座国务卿引用耶稣的话说：「你们不要被称为『辣彼』（参阅：玛廿三8）：你们要当心，因为谁若在心中渴望有追随者，想要被称为老师，他的心里或许是出于善意，却也藏著掌控他人的念头。」传媒工作者尤其要留意这一点。

当一个人不想要追随主流媒体时，他可能会在媒体上「自恋地展现自我」，养成自己是导师的心态。治疗这疾病的解药是要时时刻刻谨记，导师只有一个，祂是「在心中引领我们走向完全真理的圣神」。

我们都是儿女

谈到耶稣的另一个叮嘱：「你们不要在地上称人为你们的父。」（参阅：玛廿三9）帕罗林枢机提醒道：「我们都是儿女。」儿女意味著承认「自己的起源不在于自身」：在这层意义上，我们因著洗礼成为天主的儿女，沉浸在「耶稣死而复活的奥迹中，从死亡进入生命，从跟随本性的生命进入天主儿女的生命」。

工作团体保持自由、发挥创意

此外，耶稣也吩咐：「你们也不要被称为导师。」（参阅：玛廿三10）帕罗林枢机指出，这是治疗灵性疾病的解药，也就是意识到唯独耶稣是「导师」，祂是把羊牧引到自由草地上的牧人。如同耶稣「打破所有栅栏，在草场上形成唯一一群自由的羊那样」，教会的传媒工作者「也要帮助所有工作伙伴向自由和创意开放」。

在天主圣神的引领下

圣座国务卿最后总结道，任何人都不能以辣彼和导师自居。「在你们蒙召于传播界善尽的职务和责任上，你们要接受圣神的带领。」枢机祝愿道：「但愿藉著你们以文字和影像的传述，人们能懂得始终将天父放在第一位。」

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