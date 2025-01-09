圣座封圣部培训班开课：学习相关的神学、历史与法典

圣座封圣部举办的关于册封圣人的“神学、历史与法典”培训班于1月8日下午在罗马宗座奥斯定教父学院正式开课，今年是第37期。从1983年圣若望保禄二世设立该课程以来，参加的学员已达两千人。本期培训班的授课者也有圣座传播部的神学-牧灵部主任戈娃凯博士。

(梵蒂冈新闻网)由圣座封圣部举办的关于册封圣人的“神学、历史与法典”第37期培训班于1月8日下午在罗马宗座奥斯定教父学院开课。该课程由圣若望保禄二世教宗于1983年设立。圣座封圣部部长塞梅拉罗(Marcello Semeraro)枢机和秘书长萨尔达尼亚（António Manuel Machado de Saldanha e Albuquerque）蒙席出席了开学典礼。

萨尔达尼亚蒙席在开幕致词中指出，持续多年的这些课程“为教会生活非常重要”。课程聚焦于关于册封圣人的神学、历史与法典方面，由于“课程品质持续地提高”，因而培训班的课程也被罗马的宗座大学列为选修课和研讨课的科目。培训班课程分为三个部分：神学，历史和圣人传记，以及教会法典。

学员达两千位

该部会部长塞梅拉罗枢机在讲话中指出，在37期课程中，参加学习的学员共计2千人。这些接受了培训的学员今后能成为列品案申请人、列品案合作者，以及能够承担起教区法庭处理封圣事宜的工作。

今年参加培训课程的有115位学员，他们来自全球36个国家。其中有11位平信徒、46位教区司铎、18位修会司铎、2位使徒生活团的司铎、4位终身修士、1位执事和32位修女。

在教会法典部分的课程中，授课者有来自圣座传播部的神学-牧灵部主任戈娃凯（Nataša Govekar）博士。她授课的主题为“论现今的圣德：圣人的见证传播福音生活之美”和“传播的工具与新术语”。

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