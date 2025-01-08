禧年开启两周，五十多万人跨过圣伯多禄大殿圣门

圣座福音传教部通报了禧年开启后的前两周圣伯多禄大殿的朝圣人数。该部会代理部长菲西凯拉总主教表示，这是一个非常重要的开始，“我们与意大利安全部门紧密合作以保障安全”。

(梵蒂冈新闻网)圣座福音传播部1月7日发表公告称，圣年开启后的最初两周，跨过圣伯多禄大殿圣门的朝圣者人数为545,532人。

负责筹办禧年活动的圣座福音传播部代理部长菲西凯拉（Rino Fisichella）总主教对此表示，有大量的人参加，这显示著禧年一个非常有意义的开始。为跨越圣门，禧年筹办者在协和大道为朝圣者设置了专用“通道”，使朝圣者方便进入圣伯多禄广场，在“通道”中有志工负责引导跨越圣门的朝圣者。

安全和流量管理

公告也指出，“圣座与意大利和梵蒂冈城国安全部门密切合作”以确保朝圣活动的安全，也预期“朝圣者人数会不断地增加”。菲西凯拉总主教表示，禧年开始“管理人流方面的困难”需要“随著时间的推移进行评估，圣座福音传播部正在不停地努力工作，以确保朝圣者受到款待并获得不辜负他们所期望的体验。

提前预订

在过去的两周，“成千上万的人挤满了罗马的四个宗座大殿”，跨越开启的圣门。朝圣的人群“总是挤满圣殿前的广场”，显示了未来几个月相当繁忙的禧年活动的趋势。正是考虑到预计会出现的“信友排长队”的情形，福音传播部的公告提醒人们，需要在禧年活动网页：iubilaeum2025.va上“提前预订”。禧年的第一项活动“禧年传媒界庆典”将于1月24日至26日举行，届时将有“来自世界各地的数千名记者、专家和通讯业者”抵达罗马。

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