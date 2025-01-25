传媒禧年：希望的种子，孕育真理的萌芽

圣座新闻室介绍了为禧年组织的大型活动“禧年传播界庆典”。出席发布会的有圣座传播部部长鲁菲尼、秘书长鲁伊斯神父，以及圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教。总主教表示：“传播希望是一项巨大的挑战，但只要付诸实践，善必将战胜一切。”

（梵蒂冈新闻网）为纪念记者主保圣方济各·沙雷氏（San Francesco di Sales）而举行的庆祝活动，为禧年传播界庆典揭开序幕，这也是禧年期间的首个大型活动。1月24日上午，圣座新闻室举行发布会，由圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教、圣座传播部部长鲁菲尼以及秘书长鲁伊斯神父介绍了相关活动的安排。

诺贝尔和平奖得主、记者玛丽亚·雷萨（Maria Ressa）与作家科伦·麦凯恩（Colum McCann）也出席了新闻发布会。他们是第二天禧年传播界庆典的嘉宾。

希望的挑战

菲西凯拉总主教在记者会后，接受采访表示，“传媒禧年是一次普遍的人类经验：只有亲身经历过某种体验，才能以最佳的方式将其传达给他人。这就是目的所在：传播者的主要责任是与他人分享积极、美好和灵性。只有这样，他们才能在这一年中向他人提供一个连贯一致的叙述。”总主教还指出，传播希望是一项巨大的挑战：“即使是艺术家，也未能给希望描绘一个具体的面貌。我们唯一能找到的希望象征是基督信仰的标记——锚。这一符号来源于《新约圣经》中的一段经文，但也可见于基督徒地窟中：它是面对死亡时希望的象征。尽管暴力和死亡笼罩著我们，尽管恶行日复一日地环绕著我们，但我们坚信希望绝不令人失望，这意味著善必将战胜一切。”

讲述历史

鲁菲尼在采访中表示，“也许我们需要回归圣召的根本，回归到我们作为记者和传播者的激情和使命，我们并非陷入了死胡同，但我们可能有点迷失在迷宫中，我们都在其中沟通，但却无法相互理解。这一活动或许能成为一个重生的时刻，不仅是对记者们，对于所有人来说都是如此。”

鲁菲尼继续说：“我们是由故事编织而成的：小时候父母讲给我们的故事，我们国家的故事，我们家庭的故事，我们亲身经历过的故事。讲述那些能够激发行善的故事，有助于改变现状。正因如此，我们创建了#hopetelling（述说希望）这个标签：让我们连结一个传达希望的网路，看看会发生什么。”

真理的世界

因此，禧年是一个传播希望的时刻，它不应成为“只属于我们每个人的事情；相反，它应是我们接受并传递给他人的东西。这样，正如教宗所说，整个世界都能理解这来自天主的希望。以可传达的真理走向他人，播下希望。”

鲁伊斯神父强调“从现实中汲取希望的种子，并让它们成为编织历史关键节点”的重要性。“如果我们每个人，无论是在日常生活中的点滴，还是在世界这个宏大背景下，都能看到真理与希望，那么人与人之间的关系将会截然不同。这正是教宗方济各的呼吁，也是传媒禧年的意义所在——播种希望，创造一个引领我们在真理中前行的世界。”

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