禧年传播界活动，梵蒂冈举行「传播希望」展

「传播希望」的展览将于元月25日在梵蒂冈保禄六世大厅揭幕。该展览在圣座福音传播部和圣座传播部的支持下由圣保禄会和圣保禄孝女会举办。

（梵蒂冈新闻网）在圣座福音传播部和圣座传播部的支持下，圣保禄会和圣保禄孝女会将在梵蒂冈举办展览，主题是「传播希望，另一种讯息是可能的」。在禧年传播界庆祝活动的机会上，该展览将于元月25日在梵蒂冈保禄六世大厅首次登场。该展览的第二站将是罗马宗徒之后大殿，之后则将在未来几个月内进行巡回展出。

呼吁承担起共同责任

该展览设有24个图文并茂的展览板，并引用教宗方济各的邀请，借以强烈呼吁传播工作者们承担起共同责任。参观者可扫描二维码，通过不同语言来认识展览内容。

这个展览要鼓励每一个人重新思索各自的角色来为团体服务，并要激励媒体工作者在传播的专业领域加深公民幅度，从基督信仰价值中汲取灵感。

以希望应对当今的危机

圣保禄会和圣保禄孝女会的工作团队表示，「为了全然参与禧年的传播界活动，我们修会同心协力推动几项举措，其中包括这个巡回展览，其目的是要凸显禧年主题，即『希望朝圣者』的现实意义。这是我们做出的一项贡献，为的是强调在应对当代危机方面，希望的神学与实践幅度的重要性。巡回展览试图表彰许多人为活出新闻专业的价值、甚至不惜生命代价的努力，他们成了希望的活跃代表人物，在他们对社会的重要新闻工作上落实慈悲与正义，并培养社会的道德意识」。

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