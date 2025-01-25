搜索

搜索

搜索

简中简体中文
2025.01.25 Partecipanti al Giubileo della Comunicazione
2025.01.25 Partecipanti al Giubileo della Comunicazione
2025.01.25 Partecipanti al Giubileo della Comunicazione
2025.01.25 Partecipanti al Giubileo della Comunicazione
2025.01.25 Partecipanti al Giubileo della Comunicazione
2025.01.25 Partecipanti al Giubileo della Comunicazione
梵蒂冈
繁體

禧年传播界庆典：雷萨和麦卡恩共同指出希望之道

诺贝尔和平奖得主雷萨女士在传播界的禧年活动上提出四点建议：合作、秉持道德的清晰思路说出真相、保护最脆弱的群体，以及承认自己有能力建设和平。爱尔兰作家麦卡恩则强调了「说故事和听故事」的重要性，称之为一种「行动的呼召」和「祈祷的形式」。

（梵蒂冈新闻网）来自138个国家的数千名传播工作者元月25日上午齐聚在梵蒂冈保禄六世大厅欢庆属于传播界的禧年时光。文化聚会从当天上午10点展开，菲律宾记者、诺贝尔奖得主雷萨（Maria Ressa）女士和爱尔兰作家麦卡恩（Colum MacCann）先后做了分享。

雷萨女士于2021年荣获诺贝尔和平奖，以表彰她捍卫言论自由的努力。当天她以「希望来自行动」为主题发表讲话，并提出了四点建议。

这位菲律宾记者表示，「科技巨头把社交媒体从彼此连结的工具变成大规模行为工程的武器，利用我们心理最深的脆弱」。她引用美国麻省理工学院2018年的研究，指出「谎言在社交媒体上传播的速度比平常快六倍。一个谎言说一百万遍，就成了事实。如果你让人们相信谎言是事实，你便控制了他们」。

雷萨女士提醒道：「没有事实，就没有真相；没有真相，就没有信任。少了这三个，我们就不会共同拥有一个现况，更别说是解决气候变化这种攸关生存的问题。」

此外，这世界上有许多被遗忘的战场。雷萨女士阐明，「打这些战争，靠的不只是导弹和坦克，也靠算法、假消息，以及对真相和我们团体信任的系统性摧毁」。

为了这次在梵蒂冈的活动，这位记者提出几项重点：第一、「科技奖励谎言」；第二，控制这种科技的人「掌握一种有如天主的力量」，但「他们只是人类，他们的傲慢、缺乏智慧和谦逊正在把世界带往黑暗的道路上」。「这就是为什么今天宗教、信仰、天主教会变得更加重要。」

关于这情况，雷萨女士提出四点建议：第一、合作；第二、秉持道德的清晰思路说出真相，因为沉默是不义的共犯；第三、保护最脆弱的群体，「我们集体的警惕心能预防仇恨变成常态」；第四、承认自己的能力，不只是英雄有责任建设和平。

雷萨女士强调，「即使在最糟糕的时候，希望也不是消极的；希望积极进取、坚持不懈，而且有策略的。我们的信仰传统数个世纪以来坚忍不拔；我们需要分享这些带有转变力量的故事」。

随后，爱尔兰作家麦卡恩探讨了「修复的朝圣」这个主题。他解释道，「如果我们生活在一个破碎的时代，那么新的课题应该是修复」。

这位作家接著引用教宗方济各为第54届世界社会传播日发表的文告，强调了「说故事和听故事」的重要性。他说：「说故事、听故事是行动的呼召，是一种祈祷的形式。」

有个全球非营利机构（Narrative 4）正是通过说故事和听故事来使青年得到力量，从而创造改变。麦卡恩阐明，其做法是「你说我的故事，我说你的故事。以第一人称，面对面讲述」。这是个人的故事、某种打动人心的东西，它使人「谦逊、低下头来」。

麦卡恩说：「这从我们的教室开始，因为在我们教室里发生的事，也在我们生活的其它领域发生。然后它从教室向外拓展，跨越城市、国家，横渡大洋，建立起关系的网格架构。青年很快理解到，通过个人的故事讲述，我们的相似之处多过于我们不同的地方。」

这位作家由此提及一个以色列父亲和一个巴勒斯坦父亲。他们两个人在冲突中痛失爱女，成了好朋友。「他们一起在世界上旅行，分享他们的经历。他们的理念简单而深刻。他们这么说：『我们不必去爱彼此。事实上，我们甚至不必互相喜欢。但我们必须、务必、一定要了解对方，否则我们就有祸了。』」

麦卡恩称这两个父亲变成「希望的朝圣者」。而在众多希望的朝圣者当中，教师、记者和传播工作者更能够在旅途上发挥引领作用，在他们独特的职务上帮助人们讲述他人的故事。「后来，这就成了修复的朝圣。」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2025 January 25, 13:22
收听播客
收听播客
教宗清晨弥撒
教宗清晨弥撒
三钟经
三钟经
教宗公开接见
教宗公开接见
您对重大使命的贡献 您对重大使命的贡献