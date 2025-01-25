禧年传播界庆典：雷萨和麦卡恩共同指出希望之道

诺贝尔和平奖得主雷萨女士在传播界的禧年活动上提出四点建议：合作、秉持道德的清晰思路说出真相、保护最脆弱的群体，以及承认自己有能力建设和平。爱尔兰作家麦卡恩则强调了「说故事和听故事」的重要性，称之为一种「行动的呼召」和「祈祷的形式」。

（梵蒂冈新闻网）来自138个国家的数千名传播工作者元月25日上午齐聚在梵蒂冈保禄六世大厅欢庆属于传播界的禧年时光。文化聚会从当天上午10点展开，菲律宾记者、诺贝尔奖得主雷萨（Maria Ressa）女士和爱尔兰作家麦卡恩（Colum MacCann）先后做了分享。

雷萨女士于2021年荣获诺贝尔和平奖，以表彰她捍卫言论自由的努力。当天她以「希望来自行动」为主题发表讲话，并提出了四点建议。

这位菲律宾记者表示，「科技巨头把社交媒体从彼此连结的工具变成大规模行为工程的武器，利用我们心理最深的脆弱」。她引用美国麻省理工学院2018年的研究，指出「谎言在社交媒体上传播的速度比平常快六倍。一个谎言说一百万遍，就成了事实。如果你让人们相信谎言是事实，你便控制了他们」。

雷萨女士提醒道：「没有事实，就没有真相；没有真相，就没有信任。少了这三个，我们就不会共同拥有一个现况，更别说是解决气候变化这种攸关生存的问题。」

此外，这世界上有许多被遗忘的战场。雷萨女士阐明，「打这些战争，靠的不只是导弹和坦克，也靠算法、假消息，以及对真相和我们团体信任的系统性摧毁」。

为了这次在梵蒂冈的活动，这位记者提出几项重点：第一、「科技奖励谎言」；第二，控制这种科技的人「掌握一种有如天主的力量」，但「他们只是人类，他们的傲慢、缺乏智慧和谦逊正在把世界带往黑暗的道路上」。「这就是为什么今天宗教、信仰、天主教会变得更加重要。」

关于这情况，雷萨女士提出四点建议：第一、合作；第二、秉持道德的清晰思路说出真相，因为沉默是不义的共犯；第三、保护最脆弱的群体，「我们集体的警惕心能预防仇恨变成常态」；第四、承认自己的能力，不只是英雄有责任建设和平。

雷萨女士强调，「即使在最糟糕的时候，希望也不是消极的；希望积极进取、坚持不懈，而且有策略的。我们的信仰传统数个世纪以来坚忍不拔；我们需要分享这些带有转变力量的故事」。

随后，爱尔兰作家麦卡恩探讨了「修复的朝圣」这个主题。他解释道，「如果我们生活在一个破碎的时代，那么新的课题应该是修复」。

这位作家接著引用教宗方济各为第54届世界社会传播日发表的文告，强调了「说故事和听故事」的重要性。他说：「说故事、听故事是行动的呼召，是一种祈祷的形式。」

有个全球非营利机构（Narrative 4）正是通过说故事和听故事来使青年得到力量，从而创造改变。麦卡恩阐明，其做法是「你说我的故事，我说你的故事。以第一人称，面对面讲述」。这是个人的故事、某种打动人心的东西，它使人「谦逊、低下头来」。

麦卡恩说：「这从我们的教室开始，因为在我们教室里发生的事，也在我们生活的其它领域发生。然后它从教室向外拓展，跨越城市、国家，横渡大洋，建立起关系的网格架构。青年很快理解到，通过个人的故事讲述，我们的相似之处多过于我们不同的地方。」

这位作家由此提及一个以色列父亲和一个巴勒斯坦父亲。他们两个人在冲突中痛失爱女，成了好朋友。「他们一起在世界上旅行，分享他们的经历。他们的理念简单而深刻。他们这么说：『我们不必去爱彼此。事实上，我们甚至不必互相喜欢。但我们必须、务必、一定要了解对方，否则我们就有祸了。』」

麦卡恩称这两个父亲变成「希望的朝圣者」。而在众多希望的朝圣者当中，教师、记者和传播工作者更能够在旅途上发挥引领作用，在他们独特的职务上帮助人们讲述他人的故事。「后来，这就成了修复的朝圣。」

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