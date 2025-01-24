禧年不遗漏每个人，梵蒂冈媒体的手语服务进一步扩展

从禧年传播界庆典（Giubileo del Mondo della Comunicazione）开始，梵蒂冈新闻网还将提供法语手语和西班牙语手语的教宗活动直播。除这两种新语言外，意大利手语和美式英语手语自2021年起已开始使用。

（梵蒂冈新闻网）作为“无人被排除”项目的一部分，梵蒂冈媒体在禧年传播界庆典期间推出了法语和西班牙语手语服务。从1月26日主日——即天主圣言主日，传播从业者禧年庆典闭幕日开始，梵蒂冈新闻的YouTube频道将以意大利手语（LIS）、西班牙手语（LSE）和法语手语（LSF）进行现场翻译教宗三钟经和公开接见活动。此外，YouTube频道还将提供美式英语手语（ASL）的点播服务。在意大利语方面，教宗讲话的现场字幕服务也将在禧年期间继续提供。新增的手语服务得到了康拉德·希尔顿基金会（Conrad N. Hilton Foundation）的经济支持，旨在以包容的方式庆祝禧年，确保所有人都能参与其中，没有人被遗漏。

除了2021年推出的意大利和美式英语手语直播外，“无人被排除”项目还推出了专为沟通和视觉障碍人士设计的应用程序“Vatican for All”。该应用程序由圣座传播部（Dicastero per la Comunicazione）开发，可在Google Play和Apple Store免费下载，用户可以通过该应用获取教宗活动及圣座的相关信息，还能及时了解普世教会的动态。

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