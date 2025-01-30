圣座：在战争地区封锁人道救援物资，伤及人性尊严

在联合国于纽约总部召开非正式会谈，讨论「武装冲突下维护人性尊严」的主题时，圣座常驻联合国纽约总部观察员发表讲话：「任何违反国际人道主义法的行径，都肯定是对人的侵犯。」

（梵蒂冈新闻网）联合国元月28日在纽约总部召开非正式会谈，讨论的主题是「武装冲突下维护人性尊严，促进遵守人道主义法」。在此机会上，圣座常驻联合国纽约总部观察员发表讲话，沉痛地指出「正在世界各地进行的武装冲突持续对数以百万计的无辜者制造无意义的苦难」。这篇讲稿由参赞墨菲（Robert Murphy）蒙席宣读。

保障每个人受到尊重的道德义务

圣座代表强调，「现今对话的迫切性不容小觑」。圣座坚信，「基于保障人受到尊重的道德义务」，必须「遵守国际人道法」。日内瓦公约及其补充协议的原则和规则，基础在于「承认每个人拥有与生俱来且不可侵犯的尊严，以及这尊严必须得到保护」。

违反人道法

此外，墨菲蒙席提到，「我们存在的基础，例如天主赐给每个人的固有尊严，逐渐遭到侵蚀」。这趋势呈现出「国际社会的严重挫败，不仅对战争受害者，也对全球安全的道德基石本身，构成重大的威胁」。「任何违反国际人道主义法的行径，都肯定是对人的侵犯，以及对我们所有人与生俱来的尊严的冒犯」。

受害者不可被贬低为连带损失

接著，圣座代表呼吁，受害的平民百姓绝不可「被贬低为连带损失」：「对平民和民用设施的直接袭击，例如对学校、医院、敬礼场所的袭击，等于是违反国际人道法，格外令人担忧」。

再者，「不可忽视在冲突地区封锁人道救援物资，以及人道工作者遭受的攻击与日俱增的情况。任何否定或阻挠人道救援物资在这些地方供应的行径，都冒犯了生活在如此不稳定条件下的人的尊严。这也会使无辜百姓陷入难以言喻的苦难，剥夺他们的基本物资，如粮食、饮用水和医疗照护」。

立即行动

为此，墨菲蒙席以圣座的名义重申提供人道协助的重要性，同时也吁请对相关工作人员进行保护：「国际社会现在必须采取行动，确保国际人道法在各种情况下获得遵守、支持和促进。」

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