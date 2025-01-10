服刑人禧年活动：“希望之灯”已交给监狱专职司铎

甘贝蒂枢机日前降福了由意大利萨莱诺监狱服刑人制作的“希望之灯”，以照亮监狱里暗无天日的生活处境。

（梵蒂冈新闻网）为陪伴那些面对风雨和“生命之夜”的人，要“用心去了解”他们。一种象征性的黑暗时常出现在监狱服刑人深沉寂静的牢房中，愿圣年的“光”照亮这黑暗。怀著这些希望，圣伯多禄大殿总铎甘贝蒂枢机1月9日在圣伯多禄大殿主持弥撒，为意大利监狱中的“希望禧年”拉开帷幕。意大利监狱专职司铎督导长格里马尔迪（Raffaele Grimaldi）神父，以及其它15名行政区代表和服刑人禧年委员会成员参与了礼仪。

弥撒中，甘贝蒂枢机降福了“希望之灯”，这些由意大利萨莱诺监狱服刑人用陶瓷制成的罐子上有2025禧年的标志。甘贝蒂枢机将象征光明和重生的灯交给了行政区代表，他们将在1月份将其带到意大利全国所有监狱。

元月8日，罗马天皇后监狱举行了“监狱中希望禧年”的介绍会，众多政府官员出席这项活动。

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