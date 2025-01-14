加拉格尔访刚果：教宗关爱这个国家

圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教在刚果首都布拉柴维尔进行访问，为教会运动举行禧年弥撒。总主教会见了该国总统、总理和外长。

（梵蒂冈新闻网）天灾、部落争斗，以及生活和社会的困境使得刚果共和国人民饱受磨难，圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教为他们带去教宗的问候和关怀。在落实框架协议的混合委员会启动工作之际，加拉格尔总主教从元月11日起在刚果访问。该协议于2017年签署、2019年生效，承认教会及其机构的法人地位，保护其独立性和自主性。

在广场的弥撒

加拉格尔总主教元月13日会见刚果总统恩格索（N'Guesso）、总理马科索（Collinet Makosso）和外长。本次访问于14日周二结束。

12日主日，总主教在首都布拉柴维尔主教座堂的广场为教会运动主持禧年弥撒。当地主教团主席、圣座驻该国大使，多名刚果主教、几名政府成员和众多信友参加了礼仪。信友们来自不同的教会团体，在庆典中献上传统的音乐、舞蹈和歌声。

教宗的问候和感激

加拉格尔总主教在讲道开始时说：「我今天给你们带来教宗方济各的问候和祝福。他密切关注刚果人民的生活。」「教宗方济各挂念你们所有人、刚果天主教团体亲爱的弟兄姊妹。他深知你们对和平与友爱的期盼与希望。天灾，以及生活和社会的困境使你们坚忍不拔的精神受到考验，在艰难时刻，他与你们同在。」

此外，教宗也向刚果百姓和教会表达「感激之情」。加拉格尔总主教指出，这是「因为你们作出了有益于福音的见证，建设一个更公正且友爱的社会」。

加拉格尔总主教祝福刚果人民，说：「愿禧年能促使你们的信仰再次活力充沛，光照整个刚果教会的成圣之路。」

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