加拉格尔在刚果拜会总统恩格索，结束在布拉柴维尔的访问

经历了为期四天紧锣密鼓的行程后，圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教结束了在刚果的访问。此行是在落实框架协议的混合委员会启动工作之际进行的：它是圣座与刚果政府积极友谊与合作的漫长进程上的最高成就。加拉格尔总主教与总理马科索和外长加科索举行会晤。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务院与各国及国际关系部门秘书长加拉格尔总主教元月14日与刚果总统恩格索（Denis Sassou N'Guesso）举行会晤后，与总理马科索（Anatole Collinet Makosso）和外交部长加科索（Jean-Claude Gakosso）进行了会谈，他在布拉柴维尔的访问随之划下句号。此行是在落实刚果共和国与圣座框架协议的混合委员会启动工作之际进行的。

元月13日，在刚果外交部举行的混合委员会启动工作典礼上，加拉格尔总主教称之为「历史性的一天」。在场的有刚果政府和教会代表，以及圣座驻刚果和加蓬大使何明哲（Javier Herrera Corona）总主教。

圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长在讲话中概述了刚果与圣座的合作发展，并强调在双方之间关系与合作框架协议的重要性。圣座与刚果将于2027年庆祝建交50周年。

友谊与合作进程的最高成就

框架协议于2017年2月3日在布拉柴维尔签署。加拉格尔总主教称之为「圣座与刚果政府积极友谊与合作的漫长进程上的最高成就」。落实协议的混合委员会继续推进工作和法律方面的讨论，旨在「促使政府之间的关系能有助于在共同关心的各种领域进行有益的合作」。

加拉格尔总主教接著阐明，协议的内容「为刚果天主教会的公法人地位提供法律框架」。同时，总主教也重申国与国之间合作的国际原则，以及「共同的利益会在未来几年内推动具体协议，诸如在教育、医疗卫生，以及在军队的灵性协助」等领域的协议。总主教指出，如此的合作将会加强两国良好的双边与国际关系。目的始终是要在一个惨遭冲突和深层社会不平等打击的世界上促进和平与修和的实际进程。

福传的挑战与环境的课题

在圣座与刚果合作的多个领域方面，加拉格尔总主教也提到福传。「刚果今天是宗教与跨文化和睦共处的榜样」。教会与国家的这个良好合作强而有力，而且在欧洲政教分离的启发下，加拉格尔总主教认为，应当对「有建设性且包容性的政教分离原则」进行反思，也就是「国家政教分离的结构性调整，促使宗教的正向贡献在公共领域正确地发挥出来，由此衍生的益处惠及所有的人」。

谈到与刚果时事密切相关的环境问题，加拉格尔总主教引用了教宗方济各在《愿祢受赞颂》通谕中的呼吁，请众人「扩大我们的视野，好能一起保护共同的家园」。

总主教最后表示，圣座愿意继续通过主教团的工作作出贡献，促进社会各方的和谐发展与团结互助」。

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