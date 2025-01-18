帕罗林枢机在巴黎：需要不断演进且有活力的政教分离

圣座国务卿帕罗林枢机在为期两天的法国之行期间，元月16日在该国外交部出席一场研讨会，纪念普恩加莱－切雷蒂协议的一百周年。正是这份协议把法人地位赋予法国天主教会。帕罗林枢机在讲话中重申「健康的政教分离」模式，邀请在民政当局与宗教人士之间维持清晰又有建设性的关系。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿帕罗林枢机元月15日至16日在法国巴黎进行访问。继会见了法国政府领导人贝鲁（François Bayrou）后，枢机隔天前往外交部参加一场研讨会，主题是「1924年普恩加莱－切雷蒂（Poincaré-Cerretti）协议的延续与现况」。与他一同出席的有法国外交部长巴罗（Jean-Noël Barrot）、圣座驻法国大使米廖内（Celestino Migliore）总主教，以及法国主教团主席德穆兰博福尔（Éric de Moulins-Beaufort）总主教

圣座国务卿在讲话中赞扬这份诞生于书信往来的协议维持了一百年之久。该协议始于1924年元月时任圣座大使切雷蒂与总理普恩加莱就天主教会在该国的法人地位进行的书信交流。枢机指出，由于1905年有关教会与国家分离的法律所造成的司法空白，「法兰西共和国与圣座经历了20年的对立与紧张气氛」，普恩加莱－切雷蒂协议终于同意在尊重以主教作为圣统制代表的情况下成立教区团体。该协议「在教会内获得一致的支持」。

健康的政教分离应不断演进

接著，枢机谈论了法国对于政教分离的基本观念。然后，枢机引用教宗去年12月15日访问科西嘉时关于「健康的政教分离」的呼吁，要求发展「一种不断演进且有活力的政教分离」。它「能适应各种环境，并促进民政当局与教会人士之间持续不停的合作」。

巴黎圣母主教座堂的重建是教会与国家良好合作的果实

此外，帕罗林枢机也提到巴黎圣母主教座堂在被火灾烧毁的五年后重新开放。他说：「圣母主教座堂因其重新获得且广受赞扬的美好光辉，为所有人提供了一个恩宠、友爱与共融的时刻。」因此，怎么能不提出「这个最近的榜样来强调，在尊重政教分离下，教会与国家之间的良好关系是将巴黎的瑰宝还给法国的基本要件」，而且二者相得益彰？

最后，圣座国务卿以教宗的名义祝愿「教会与国家之间维持清晰且有建设性的关系」。

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