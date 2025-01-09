圣座与184个国家和国际组织保持外交关系

圣座新闻室1月9日发表公告称，圣座与184个国家保持著全面外交关系。在2024年，圣座与布基纳法索签订了附加议定书，与中华人民共和国签署的关于主教任命《临时协议》的有效期再延长4年，并与捷克共和国签署了若干法律问题的协议。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室1月9日发表公告称，目前圣座与184个国家保持全面外交关系。总部设在罗马的驻圣座的外交使团共有90个，其中包括欧洲联盟和马耳他骑士团。阿拉伯国家联盟、国际移民组织和联合国难民事务高级专员公署派驻圣座的办事处也设在罗马。

公告接著指出：2024年10月11日，圣座与布吉纳法索签署了“关于天主教会在布基纳法索的法律地位协议的附加议定书”；随后在10月22日，圣座与中华人民共和国同意将2018年9月22日签署的《关于主教任命的临时协议》的有效期再延长4年，该协议曾于2020年10月22日和2022年10月22日两次续约；去年10月24日，圣座与捷克共和国签署了关于若干法律问题的协议。

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