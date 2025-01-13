圣座修会部为道生会任命两名宗座代表

一份由圣座修会部新任部长布兰比拉修女签署的公告通知，萨图埃主教和埃查尔特修女分别获任命为派往道生会和玛达拉上主及圣母之仆修女会的宗座代表。

（梵蒂冈新闻网）圣座修会部为道生会（Verbo Encarnado）大家庭的男女两个修会任命了两名宗座代表，在培育、修会纪律、使徒工作和管理方面予以陪伴。这两个「年轻」的修会由卜嘉乐（Carlos Miguel Buela）神父于1980年代成立，他于2023年在意大利热那亚安息主怀。

两名代表的任命

圣座修会部在元月11日公布的公告中通知了这项任命的消息。文件签署人是今年元月6日获任命的部长布兰比拉（Simona Brambilla）修女，以及副秘书长希门尼斯（Aitor Jiménez Echave）神父。

公告表示，依照教宗的意愿，特鲁埃尔教区主教萨图埃（Satué Huerto）获任命为派往道生会圣职修会的宗座代表，埃查尔特（Clara Echarte）修女为派往玛达拉上主及圣母之仆修女会（Servidoras del Señor y de la Virgen de Matarà）的宗座代表。这两个修会均属教区管辖，成立于阿根廷圣拉斐尔教区，总会院设于意大利韦莱特里-塞尼（Velletri-Segni）教区。

此决定的来龙去脉

公告强调，自这两个修会创建以来，圣座修会部就「始终格外体贴且殷切地关注其生活」。在埃查尔特修女与几名合作者「对女修会的宗座视察结束后」，并延续派往男修会的宗座专员阿夫里尔（Santos Abril y Castellò）枢机的陪伴，作出了这项决定。

「因此，其目的是要继续对这两个年轻修会的陪伴，尤其是在培育、修会纪律、使徒工作和管理方面」。

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