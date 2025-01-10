《百年通谕》基金会举办第六期教会社会训导课程

由支持教宗《百年通谕》基金会举办的第六期教会社会训导培训课程将于1月18日开课，并于3月1日结束。其宗旨是“促进一群有思想、有凝聚力的人成长”，从而能够“影响社会与经济领域中实际和重要的现实”。

（梵蒂冈新闻网）由支持教宗《百年通谕》基金会（Fondazione Centesimus Annus–Pro Pontifice）举办的第六期教会社会训导培训课程将于1月18日开课，并于3月1日结束。本期课程的主题为“2025年禧年，教会社会训导有哪些贡献？”

二十多年来，支持教宗《百年通谕》基金会致力于推广教会社会训导的培训课程。该课程面向公共和私营部门的领导者、专业人士、学者、企业家、修会会士以及为职场做准备的年轻学生，旨在培训他们了解教会社会训导的原则并展开行动。

支持教宗《百年通谕》基金会透过这些培育课程，旨在促进一群有思想、有凝聚力的人成长，从而能够影响社会和经济领域中实际和重要的现实。

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