帕罗林枢机访问巴黎，与总理贝鲁会面

在法国总理普恩加莱与圣座大使切雷蒂总主教书信往来的百周年纪念上，圣座国务卿帕罗林枢机于元月15日至16日在法国首都巴黎参加一场在法国外交部举办的研讨会。枢机15日在马提翁宫会见了总理，并与内政部长和外交部长举行会谈。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿帕罗林枢机近日在巴黎参加一场在法国外交部举办的研讨会，其主题是一百年前，即1924年元月11日至17日时任圣座驻法国大使切雷蒂（Bonaventura Cerretti）总主教与法国总理普恩加莱（Raymond Poincaré）之间的书信往来；前者隔年成了枢机，后者则曾经担任法国总统。法国最高行政法院将这些文件视为约束法国与圣座的国际协议，并同意在每个教区成立教区协会，借以填补因1905年政教分离法律所产生的司法空白。诚如法国总理博尔内（Elisabeth Borne）于2023年3月份所证实的，后续的司法进展并不改变这些文件符合1905年法律的事实。

依照计划，帕罗林枢机元月16日周四在圣座大使米廖内（Celestino Migliore）总主教的陪同下出席研讨会。在场的还有法国主教团主席德穆兰博福尔（Éric de Moulins-Beaufort）总主教。15日傍晚6点半，圣座国务卿在马提翁宫与法国总理贝鲁（François Bayrou）举行会晤。政府网站表明，这是一次官方会谈。随后，帕罗林枢机前往内政部，其部长也是宗教事务负责人。最后，帕罗林枢机于16日上午在外交部与部长巴罗（Jean-Noël Barrot）会面，谈论共同关心的国际议题。

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