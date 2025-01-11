帕罗林枢机在约旦奉献圣堂：教宗与全教会关怀中东基督徒

圣座国务卿帕罗林枢机在约旦境内耶稣受洗的地点主持奉献圣堂礼。他在弥撒讲道中邀请基督徒进行真正的灵性更新，向中东基督徒保证普世教会关怀他们。

（梵蒂冈新闻网）「这么多圣经事迹和人物在这里相遇，所以我们能说这个地方蕴含了旧约的全部期待，它指向基督的来临、圣父的显现。」圣座国务卿帕罗林枢机元月10日在约旦河畔主耶稣受洗之地如此说道。

当天枢机在那里主持众人期待已久的奉献圣堂礼。他指出，此处长期以来是个朝圣地，「因为洗者若翰在此为耶稣施洗，如同我们在本日福音中听到的」。

就地理位置来说，「我们身处于地球的最低点，但恰恰是在这里，天主前来与我们相遇，就像祂也将那些从远方来的人拥入怀中那样」。

为中东基督徒带来教会的关怀

帕罗林枢机说：「我今天依教宗所愿临在于此，是要成为整个教会关怀中东基督徒团体的有形可见标记。」在连月的磨难和战争中，这份关怀通过无数的形式表达出来，尤其体现在教宗的话语上。

「我要鼓励每个人不被当下的严峻困难所压垮，却要相信天主在带领人类的历史，尽管它带著许多暴力、罪恶和死亡的疤痕。」「正值本地区处于严重动乱的历史时刻，重要的是基督徒也为建设一个公正且和平的社会作出贡献。」

在此背景下，枢机呼吁道：「我要把目光超越约旦，呼吁停火、释放俘虏和人质，以及遵守人道主义法律。」「愿各国领导人的心灵能受到触动，去寻求和平及各民族的和睦共处。」枢机强调，绝不该让暴力来决定我们的未来。

天主在这里居住在我们中间

圣座国务卿表示很高兴能参与这件历史性的盛事。「今天我们蒙召首先向天主献上感恩，不只是为了这座即将献给祂的圣堂」。「所有的一切都始于天主子降生成人、居住在我们中间，尤其是住在圣地这里的事实」。

枢机也转达了教宗方济各对约旦王室，特别是对阿卜杜拉二世国王和约旦政府的感激之情，「因为他们从1990年代皮奇里洛（Michele Piccirillo）神父辨认出这个圣地起，就展现出对这神圣之地的关切」。

哈希姆王国见证基督和初期教会的临在

「此处和哈希姆王国的其它地点一起见证了基督和初期教会的临在。」枢机由此提到梵蒂冈今年2月一场展览的主题，即「约旦：基督信仰的拂晓」。它是「约旦与圣座之间深刻连结的表现」。

此外，枢机也向穆阿舍尔（Nadim Muasher）表示感谢，他为这座圣堂的完工贡献良多。这座圣堂的奠基仪式于2009年本笃十六世教宗访问圣地时举行。枢机也感谢道生会神父们在那里提供牧灵服务。

更新洗礼的朝圣良机

枢机祈愿这个朝圣地能成为「所有信徒更新各自洗礼和承诺的绝佳地点」，以言以行跟随死而复活的基督。

帕罗林枢机指出，禧年是宽恕与慈悲之年，因此是「这个朝圣的良机」。

真正灵性更新的机会

「耶稣受洗之地不光是个历史遗迹，更是有助于真正灵性更新的地方。」帕罗林枢机如此表示。

他指出，「在这里，在地球的最低点，在这片蒙福之地，我们感受到冲突、残暴和罪恶行径造成的莫大苦难，然而就是在这个地方，天打开了」。帕罗林枢机敦促道：「让我们恳求和平之恩、那诞生在心里、广传在社会架构中的真和平。」

帕罗林枢机最后鼓励基督徒与他一起向天主献上心灵和生命，「好让基督要赐下的平安在中东为王」。

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