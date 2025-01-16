圣婴儿童医院率先将“漏壶”维生装置用于五名心脏病患者

经欧盟放行医疗器械后，罗马耶稣圣婴儿童医院率先进行微创手术，为几名肺动脉瓣膜功能不全的先天心脏病患者安装一种新的“漏壶形”维生装置。这标志著该医院在治疗此类先心病处于欧洲的最前沿地位。

(梵蒂冈新闻网)一个名为“漏壶”的医疗器械由自膨式支架和肺动脉瓣所组成，因其形状而得名，它是治疗严重先天性心脏病的维生装置。罗马耶稣圣婴儿童医院日前为5位年龄在15至40岁之间的先天性心脏病患者进行了手术，他们患有法洛氏四联症。这标志著该医院成为欧洲在此类手术方面是医疗中心的开拓者。

欧盟批准后的首批手术

耶稣圣婴儿童医院的介入性心脏血管科主任布泰拉（Gianfranco Butera）博士向本新闻网介绍，这是该医疗器械获得欧盟的CE认证后进行的首批手术。他说：“这种微创手术让我们避免对那些因其病史而特别虚弱的患者进行心脏外科开胸手术，从而降低风险并提高他们的生活品质。患者术后只需2到3天即可出院。”

接著，他解释说，人工瓣膜用于治疗肺动脉瓣功能障碍，因为肺动脉瓣功能障碍会导致肺动脉狭窄或法洛氏四重症等疾病。传统的方法是对患者实施有严重影响的外科手术，或是通过内窥镜技术来植入，过程格外困难或实施不了。因此，耶稣圣婴儿童医院率先采取这个手段，等于是向前迈出了重要的一步。

新技术使可实施手术的患者比例上升至80%

随后，布泰拉博士进一步解释，生物组织瓣膜由于退化的缘故，需要定期更换；而金属制的“漏壶形”装置经久耐用，可以进一步通过血管嵌入新的瓣膜，而无需实施创伤性外科手术。最后，这位耶稣圣婴儿童医院的介入性心脏血管科主任总结道：“有赖于这个装置，我们可以用微创手术的方式治疗大约70%至80%的患者。”此前，大约只有40%的患者得到治疗。

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