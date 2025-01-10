“呈现耶稣诞生的事件，就等同于以简单和喜悦的方式宣告天主子降生成人的奥迹。”正如教宗方济各所指出的，耶稣的诞生启发了世世代代的艺术家，他们在几个世纪以来，通过美的方式传播福音。为庆祝圣诞节的时光，圣座新闻网每周为您推荐一件宗座收藏的艺术珍品，并配以历任教宗的话语加以诠释。

（梵蒂冈新闻网）今天推荐的是奥斯定修会团体于15世纪印制的一本弥撒经书，由两位伦巴第艺术家在1460至1470年间装饰完成，现藏于梵蒂冈宗座图书馆。经书中描绘了圣母玛利亚一生中的多个场景：在将临期第一主日对应的页面上是“圣母领报”、“耶稣诞生”和“贤士朝拜”。

在“贤士朝拜”这一场景中，图案被绘于“Ecce advenit dominator”（看，主宰者已来到）的首字母“E”中，以鲜艳的色彩展现了故事的生动性。画面中，目光和姿态交织互动。贤士们围绕著怀抱耶稣的玛利亚，他们的华丽服饰与襁褓中赤身裸体的婴孩形成鲜明对比。其中一位贤士在耶稣前俯身朝拜，并举起他的王冠，表达崇高的敬意。

“最后，对贤士而言，聆听圣经的声音是不可或缺的：只有圣经才能为他们指引道路。天主的圣言才是真正的星辰，在人类言语的不确定中，为我们带来了天主真理的无比光辉。亲爱的弟兄姐妹们，让我们跟随这颗星辰，也就是天主的圣言，让祂引领我们的生命，与教会一同前行，因为圣言在教会内安置了祂的帐幕。我们的道路将永远被光明照耀，这光明是任何其他标记无法赋予的。如此，我们也能成为他人的星辰，成为基督在我们身上散发的光辉的反映。”（本笃十六世教宗，2011年1月6日）

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