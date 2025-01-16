宗座视察员：梅久戈耶是上主选来与祂相遇的恩宠之地

教宗方济各派往梅久戈耶的宗座视察员卡瓦利总主教接受本新闻网采访，讲述在那里结出的灵性果实。

（梵蒂冈新闻网）「梅久戈耶是个普通的地方，没有什么特别的东西。它成了灵性上的恩宠之地，人们从世界各地而来。他们来，并在那里开始祈祷。」卡瓦利（Aldo Cavalli）总主教在接受本新闻网采访时如此表示。这位现年78岁的总主教一生在各地的使馆为圣座效力，2021年蒙教宗方济各派遣去梅久戈耶（另译：默主哥耶）担任宗座视察员。

他首先向本新闻网讲述在梅久戈耶堂区生活并与朝圣者相遇的经验。他说：「我之前从来没去过梅久戈耶。但我是意大利人，我的很多同胞跟去过那里的人有联系。我一直都注意到，当他们从梅久戈耶回来时，这些人更致力于灵性和人性的层面，更投身于堂口、要理班和行善。他们比以前更热心。现在我在那里待了三年：那是一个普通的地方，没什么特别的东西。它成了灵性上的恩宠之地，人们从世界各地而来。他们来，并在那里开始祈祷。他们进入与主耶稣的共融，童贞圣母玛利亚给予他们陪伴。这是简单的祈祷：他们渴望改变生活，过得比以前更好；他们渴望妥善解决或应对各自的问题。改变需要悔改，尤其落实在忏悔圣事中。这在梅久戈耶是稀疏平常的事。」

谈到这里，总主教分享了一个亲身经历。他说：「三年前的2月份，我刚抵达时，坐在圣堂后方户外的板凳上。有个拉丁美洲家庭过来，他们家有个很叛逆的15岁少年，真的很叛逆！才过了5分钟，他就来办告解了。他的父母看著他，惊讶不已。这是上主选来与祂相遇的恩宠之地。」

梅久戈耶的灵性果实已经受到认可。卡瓦利总主教解释道：「圣座教义部审查了两点，这些都有档案纪录。第一点涉及果实。成千上万又成千上万的人从世界各地来到梅久戈耶。今年有两百万名成年人和青少年来到这里。将近5万名司铎来这里祈祷、悔改。再者，其它重要的果实还有圣召。很多人祈祷。」

第二个审查的要点是讯息。宗座视察员指出，「每个讯息都与我们的教义进行了对照，并证实了这些讯息与教义相符合。果实非常积极，对信仰来说讯息是正面的：这让人能说，梅久戈耶是恩宠之地」。同时，卡瓦利总主教也表示，这恩宠之地「有助于我们今天更好地活出信仰」。

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