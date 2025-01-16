宗座视察员：梅久戈耶是上主选来与祂相遇的恩宠之地
（梵蒂冈新闻网）「梅久戈耶是个普通的地方，没有什么特别的东西。它成了灵性上的恩宠之地，人们从世界各地而来。他们来，并在那里开始祈祷。」卡瓦利（Aldo Cavalli）总主教在接受本新闻网采访时如此表示。这位现年78岁的总主教一生在各地的使馆为圣座效力，2021年蒙教宗方济各派遣去梅久戈耶（另译：默主哥耶）担任宗座视察员。
他首先向本新闻网讲述在梅久戈耶堂区生活并与朝圣者相遇的经验。他说：「我之前从来没去过梅久戈耶。但我是意大利人，我的很多同胞跟去过那里的人有联系。我一直都注意到，当他们从梅久戈耶回来时，这些人更致力于灵性和人性的层面，更投身于堂口、要理班和行善。他们比以前更热心。现在我在那里待了三年：那是一个普通的地方，没什么特别的东西。它成了灵性上的恩宠之地，人们从世界各地而来。他们来，并在那里开始祈祷。他们进入与主耶稣的共融，童贞圣母玛利亚给予他们陪伴。这是简单的祈祷：他们渴望改变生活，过得比以前更好；他们渴望妥善解决或应对各自的问题。改变需要悔改，尤其落实在忏悔圣事中。这在梅久戈耶是稀疏平常的事。」
谈到这里，总主教分享了一个亲身经历。他说：「三年前的2月份，我刚抵达时，坐在圣堂后方户外的板凳上。有个拉丁美洲家庭过来，他们家有个很叛逆的15岁少年，真的很叛逆！才过了5分钟，他就来办告解了。他的父母看著他，惊讶不已。这是上主选来与祂相遇的恩宠之地。」
梅久戈耶的灵性果实已经受到认可。卡瓦利总主教解释道：「圣座教义部审查了两点，这些都有档案纪录。第一点涉及果实。成千上万又成千上万的人从世界各地来到梅久戈耶。今年有两百万名成年人和青少年来到这里。将近5万名司铎来这里祈祷、悔改。再者，其它重要的果实还有圣召。很多人祈祷。」
第二个审查的要点是讯息。宗座视察员指出，「每个讯息都与我们的教义进行了对照，并证实了这些讯息与教义相符合。果实非常积极，对信仰来说讯息是正面的：这让人能说，梅久戈耶是恩宠之地」。同时，卡瓦利总主教也表示，这恩宠之地「有助于我们今天更好地活出信仰」。
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