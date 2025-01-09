圣座驻约旦大使：中东基督徒并不孤单

圣座驻约旦大使达尔托索总主教在安曼出席一场有关基督信仰的展览，并接受本新闻网采访，谈论此展览的意义和帕罗林枢机的到访。

（梵蒂冈新闻网）「少了基督徒的中东，就不是中东了。我们要记得基督徒在约旦这里对社会的重大贡献。这是持续不断的贡献。」圣座驻约旦大使达尔托索（Giovanni Pietro Dal Toso）总主教元月8日在安曼出席一场有关基督信仰的展览时，向本新闻网如此表示。

这场展览的主题是「约旦：基督信仰的拂晓」。达尔托索总主教在采访中首先介绍了这项活动。他指出，展览的主题「拂晓」已经说明了其意义。「我们不只有一些圣经地点，耶稣在那里的临在已获得确认；我们也能在一些地方看到最初几个基督徒团体的临在。因此，在约旦这里有一股延续性，即世代以来持续有基督徒团体临在于这个国家。」

「展览要强调的正是这个临在。重要的是要知道，约旦维护这份宝藏，更要知道基督徒一直临在于约旦这里，而且基督徒团体属于中东、属于阿拉伯文化，如同其他宗教那样；这点为我们西方世界来说格外重要。所以说，我希望这展览也将有助于西方更清楚了解中东的本质和历史。」

圣座国务卿帕罗林枢机即将以教宗使节的身份在约旦为耶稣受洗堂主持奉献礼。对此，圣座大使表示，「帕罗林枢机的来访、新圣堂的奉献礼、他以教宗使节身份的莅临，当然强调了该地点的重要性，因为这是耶稣受洗的地方；这能让我们每一个人想起自己的洗礼。但与此同时，我认为，此行是关怀地方教会、关怀中东这里的基督徒的记号，这点也非常重要。他们并不孤单。」

达尔托索总主教进一步表明：「他们并不孤单，我们由衷关心。圣座关心基督徒团体，因为少了基督徒的中东，就不是中东了。我们要记得基督徒在约旦这里对社会的重大贡献。这是持续不断的贡献。」

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