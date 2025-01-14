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2025.01.10 Mr Ghady El Khoury, Ambasciatore del Libano presso la Santa Sede 2025.01.10 Mr Ghady El Khoury, Ambasciatore del Libano presso la Santa Sede 
梵蒂冈
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黎巴嫩驻圣座大使：稳定的叙利亚会使黎巴嫩获益

黎巴嫩驻圣座新任大使接受本新闻网采访，谈论奥恩最近当选该国总统，以及叙利亚局势变化的益处。

（梵蒂冈新闻网）有国际支持的军事领导人奥恩（Joseph Aoun）近日当选黎巴嫩总统，以及邻国叙利亚日前政权易主。这两大突破性的进展可能会为黎巴嫩带来进一步的正面发展。黎巴嫩驻圣座新任大使库里（Ghady El-Khoury）向本新闻网如此表示。这位外交官对黎巴嫩的复苏持乐观态度，并感谢教宗方济各和圣座持续对香柏之国的支持。

新总统奥恩将军是天主教马龙尼礼信徒，符合该国关于不同宗教分权共治体系的要求。他于元月9日当选，结束了长达26个月的政府僵局和总统出缺期。现年61岁的总统当天发表了宣誓致词，强调一些塑造黎巴嫩日后政治路线的关键点。他标志出「国家的新阶段」，同时也谈及国内外当前的巨大挑战。

与叙利亚新政权的接触

这些重点反映出黎巴嫩政策的改弦易张，其中包括在阿萨德政权倒台后与叙利亚建立新的关系。

新总统采取的首要步骤之一是派遣黎巴嫩的看守总理米卡提（Najib Mikati）去大马士革会见叙利亚的新强人沙拉（Ahmed al-Sharaa），以改善长期令人担忧的关系，并加强两国共同的边界。这是睽违15年后首次有一位黎巴嫩总理访问邻国叙利亚。

黎巴嫩如释重负

黎巴嫩人民和基督徒团体普遍对奥恩将军的任命感到如释重负。天主教马龙尼礼领导人拉伊（Bechara Boutros Raï）宗主教元月10日与奥恩举行会晤，赞许他的就职讲话是「黎巴嫩得救的路线图」。

正确时刻的正确人选

库里大使对此怀有积极的愿景，称奥恩是正确时刻的正确人选。「他得到黎巴嫩人的高度信任，激发对稳定的无比信心。」

这位黎巴嫩大使表示，梵蒂冈外交孜孜不倦地促使总统职务的空缺填满，为解决政府的僵局作出了重大贡献。「我们必须对此心存感激。」

增进基督徒与穆斯林在黎巴嫩的和睦共处

库里大使强调，这个积极结果很重要，为中东所有基督徒和黎巴嫩穆斯林都是如此。他指出，该国的独特价值在于其宗教和文化的多元性及和睦共处。

在黎巴嫩的复苏方面，叙利亚的稳定与和平至关重要

谈到叙利亚最近的政权易主，库里也表达了谨慎的乐观态度，强调叙利亚的稳定对黎巴嫩来说关键至极，因为两国之间在历史、政治和经济上有紧密联系。

一个和平的叙利亚会对黎巴嫩的复苏作出积极贡献。库里大使表示，「一个稳定的叙利亚只会带给黎巴嫩正面的影响」，促使两国把焦点从冲突转向它们严重的社会－经济挑战，包括严峻的人道主义危机。

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2025 January 14, 11:31
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