圣座礼仪及圣事部：藉著禧年重振教会的祈祷

圣座礼仪及圣事部部长罗赫枢机宣布，即将出版《诵读日课增补》和《罗马殉道者名录》第三版。这两项计划已得到教宗方济各的批准，这在完成梵二大公会议礼仪改革的行程中走出了新的一步。

（梵蒂冈新闻网）2025年禧年前夕，圣座礼仪及圣事部部长罗赫（Arthur Roche）枢机向梵蒂冈媒体表示，该部会于10月28日的例行会议中决定出版两本礼仪书籍，这在完成梵二大公会议礼仪改革的行程中走出了新的一步。这两本新书分别是《诵读日课增补》和《罗马殉道者名录》第三版。

罗赫枢机解释这两项计划的重要性说，首先是《诵读日课增补》，因为我们的确面临一个重要时刻，去实现梵蒂冈第二届大公会议所期望的改革计划。至于《罗马殉道者名录》，这是一本礼仪书，必须定期加以更新和补充，将教会认为是圣德典范的男人和女人的名字列入。最新的版本是2004年出版的。

罗赫枢机补充道，“在过去的20年里，圣人和真福的人数增加了不少，我们的部会也收到了关于对这些圣人和真福的历史、地理、生平进行说明的请求和指正，对这些要求和指正有待进行仔细的研究”。

关于《诵读日课增补》具体的新意，罗赫枢机说，目前使用的《诵读日课》在圣经经文和教父作品的选读上是以一年为循环，即每年重复相同的诵读内容。只有一些主教团和几个隐修会要求使用“两年循环”的选读并得到许可。现在“两年循环”的圣经经文、教会的教父及作家的作品则向普世教会推荐使用。

枢机阐明，这不是简单地由“一年循环”来补充“两年循环”，尽管所选读的经文和作品在“一年循环”中已经存在。“两年循环”的使用是自主的、“原创的”，而且是有选择性的，也就是说可在两者之中选择其一。

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