新庇护广场落成，罗马和圣座之间的“拥抱”

新的庇护广场日前举行了启用仪式。圣座国务卿帕罗林枢机和意大利部长会议主席梅洛尼女士，出席了启用礼。

（梵蒂冈新闻网）禧年来临之际，圣座传播部大楼前的新庇护广场12月23日举行了启用仪式。梵蒂冈警卫队乐队和罗马首都当地警队在仪式中演奏了梵蒂冈和意大利国歌。

圣座国务卿帕罗林枢机，圣座福音传播部代理部长、负责禧年筹备工作的菲西凯拉总主教代表圣座出席了当天的仪式。枢机指出，“这是一个意义非凡的时刻，对我个人而言，是一个感谢的时刻”。在新广场中，古老与现代的建筑在一起并不矛盾。帕罗林枢机总结道，“一项具有重要工程价值的工作已完成，将便于人们通过台伯河欣赏罗马城但不将其分开”。

罗马市长瓜尔蒂耶里（Roberto Gualtieri）也出席了启用仪式。他评论说，“很少人相信我们，但我们做到了”。市长指出，这是“一场真正与时间的赛跑”，在开启圣门前能及时完成工程。庇护广场成了罗马最宽敞的城市步行区，能容纳15万人。因此，是“举办很多禧年活动的”合适场所。

此外，出席新广场落成典礼的人士中也有意大利部长会议主席梅洛尼女士。她说，这是一个“小小的民间奇迹”。梅洛尼希望朝圣者在朝圣旅途中能够摆脱一切不必要的东西。“朝圣背包很轻，因为只装有基本的必需品”。

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