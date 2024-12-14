教会会议秘书处常务委员会：教宗首次任命两名女性成员

圣座修会部秘书长布兰比拉修女，以及圣座主教部成员莉娅女士，获教宗任命为教会会议秘书处常务委员会成员；同时获此任命的还有霍勒利希枢机和雷波莱枢机。教宗任命的成员不再必须是主教。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各为教会会议秘书处第16届常务委员会任命了四名成员，圣座新闻室12月13日公布了此项任命。他们分别是卢森堡总主教、世界主教会议2023年和2024年10月两次会期的总发言人霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）枢机；今年12月7日领受枢机方帽的意大利都灵总主教雷波莱（Roberto Repole）枢机；圣座修会部秘书长布兰比拉（Simona Brambilla）修女；以及2022年获任命为圣座主教部成员的天主教妇女组织世界联盟主席莉娅（Maria Lia Zervino）女士。这是首次有两名妇女获教宗任命为该委员会成员，因此教会会议秘书处常务委员会成员不再必须是主教。

布兰比拉修女：同道偕行进程改变个人、团体和教会

布兰比拉修女接获任命的消息后说：「我对同道偕行进程深有信心。我们已经且现在正在经历一个有关圣神的经验，祂推动教会携手前行、互相聆听、彼此建设。在这经验上没有回头路，要始终前行；并且在内心、在深处前进，参与其中，投入一种螺旋式的律动，它大力而温柔地引领我们走向我们作为基督徒的本质，即：在基督内的弟兄姊妹。」

修女指出，「世界主教会议是个细腻的灵性旅途。它使一切得到改变、自由、团结并和谐，却从不使之变得扁平。我恳求天主赐予圣宠，使我们能更加敞开心扉来接受天主的这份气息，让我们以个人、团体、教会和全人类的身份得到改变」。

总共17名成员

一份公告表示，今年10月23日，世界主教会议常规会议第15场全体大会选出了教会会议秘书处常务委员会的其他成员。

教宗今年10月17日批准了《关于世界主教会议大会举行及教会会议秘书处工作的指示》第10条的修订，因此其常务委员会成员总共有17人：在10月份的大会期间，从拉丁礼、东方礼的主教和同等神长之间选出12位成员。天主教东方礼教会一位，以及拉丁礼教会的大洋洲一位，北美洲、拉丁美洲、欧洲、非洲和亚洲各两位。

不再必须是主教

此外，在适当的时机，根据下一届世界主教会议的主题，一名圣座部会首长也会加入委员会的行列。依照《主教共融》宗座宪令（24条1至3项），教会会议秘书处常务委员会负责筹备并落实世界主教会议常规会议。

这些成员在世界主教会议常规会议上选出后，会议一结束，他们的任期就立即展开。他们是下一届世界主教会议常规会议的成员，并在下一届常规会议结束时卸下委员会成员的职务。该委员会由教宗主持，是教会会议秘书处的一部分。

常务委员会成员名单

新的常务委员会将于12月17日召开视频会议，其成员分别是：

1.）天主教安提约基雅希腊-梅尔基塔礼宗主教、安提约基雅希腊-梅尔基塔礼主教会议领导人阿布斯（Youssef Absi）；

2.）哥伦比亚波哥大总主教鲁埃达（Luis José Rueda Aparicio）枢机；

3.）法国马赛总主教阿弗兰（Jean-Marc AVELINE）枢机；

4.）卢森堡总主教霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）枢机；

5.）中非共和国班吉总主教恩扎帕拉因加（Dieudonné Nzapalainga）枢机；

6.）意大利都灵总主教雷波莱（Roberto Repole）枢机；

7.）印度果阿和达曼总主教费劳（Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão）枢机；

8.）菲律宾加洛坎主教维尔吉利奥（Pablo Virgilio Siongco David）枢机；

9.）澳大利亚珀斯总主教科斯特洛（Timothy John Costelloe）；

10.）美国布朗斯维尔主教弗洛里斯（Daniel Ernest Flores）；

11.）加拿大瓦利菲尔德主教福贝尔（Alain Faubert）；

12.）委内瑞拉马拉开波总主教阿苏亚赫（José Luis Azuaje Ayala）；

13.）立陶宛维尔纽斯总主教格鲁沙斯（Gintaras Grušas）；

14.）喀麦隆巴门达总主教恩凯亚（Andrew Nkea Fuanya）；

15.）圣座修会部秘书长布兰比拉（Simona Brambilla）修女；

16.）圣座主教部成员莉娅（Maria Lia Zervino）女士。

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