圣座将临期第二场默想：重新找到对天主和对他人的信赖

教宗府讲道神师在保禄六世大厅进行了迎接耶稣圣诞的第二场默想：“信任之门”。神父举出信赖的3个范例：犹大国王阿哈次、无名的罗马百夫长和大圣若瑟。

（梵蒂冈新闻网）在一个集体趋向于自私的时代，还能谈信任吗？在生命的艰难时刻，我们害怕失去某些极为重要的东西，这样还能相信某些事或某些人吗？这些是教宗府讲道神师帕索里尼（Roberto Pasolini）神父在将临期第二场默想中，向教宗及其罗马圣座的合作者们提出的两个核心问题。这场默想于 12 月 13 日上午在保禄六世大厅举行。三场默想的总主题为“希望的门：经由基督诞生的预言走向圣年的开启”。

信任，人际关系的根本

在12月6日将临期第一场默想中探讨了“惊讶的门”之后，帕索里尼神父邀请在场的人跨越“信任之门”。神父强调，信任不是天真的乐观，而是一种勇敢的选择，源自于对现实生活的深刻洞察力，即使在艰难时刻也能保持希望。

犹大的阿哈次王

为了说明这个道理，帕索里尼神父以三个人物为例：犹大国王阿哈次、无名的罗马百夫长和大圣若瑟。阿哈次王在叙利亚—厄弗辣因的战争中，不信赖上主，不但没有按照依撒意亚先知的指示，坚守耶路撒冷，反而与亚述结盟，最终成为亚述的附庸。阿哈次实际上不相信天主上智的安排，但尽管如此，天主并没有将目光从他身上移开。相反地，在阿哈次王气馁的时刻，上主对他说了有关厄玛奴耳的预言：“有位贞女要怀孕生子，给他起名叫厄玛奴耳”（依七14）。

天主的注视让我们启程行走

帕索里尼神父说道，在我们处在考验和沮丧的时刻，正是天主的注视让我们走出困境并重新上路。“天主尊重我们的自由，当我们运用自由成为与祂相似的人时，祂会高兴。即使我们选择自我封闭、自私自利，祂也尊重这个自由。然而，如果我们避开祂的目光，天主也不将祂的目光从我们身上移开。祂继续认定我们是祂所爱的子女，相信我们能够重返祂的身边并回归我们自己”。

罗马百夫长

帕索里尼神父例举的第二个人物是《路加福音》中描述的罗马军队的一个百夫长：尽管他是异教徒，但他决意信赖耶稣，请耶稣医治生病的仆人。百夫长关心他人的生命和需求，也尽量不给救主增添麻烦，避免让祂进入自己的家门，因为他知道像耶稣这样守法的犹太人若进入异教徒的家，会受到玷污。（参阅：路七6-7）

事实上，他对耶稣说了一句“美妙的话”，这话日后被纳入基督信仰的礼仪中：“主，我当不起祢到我心里来，只要祢一句话，我的灵魂就会痊愈。”教宗府讲道神师解释说，这句话表达了对主耶稣的极大信任，相信耶稣是天主救恩的圣言。

信赖天主与关怀近人

此外，还需要强调罗马百夫长的另一个方面，就是信赖天主与关怀近人是“分不开的”或是对称的。“只有相信在我们所处的关系中秉持信赖和谦恭从来都不是多余的，我们对天主的信赖才是真实的”。这不单是要显示些许的热情，而且“总要找出时间和方式，设身处地为他人著想”，并跟随那从不让我们感到窘迫的上主，“甚至在我们有了罪过时也如此”，因为“是爱走近他人，是光永远照耀，在黑暗中也如此”。

帕索里尼神父重申，作为基督徒意味著要扩展并增加我们的人性与爱心，否则我们就会欺骗自己，认为“我们躲在天主的庇荫下”，就可对天主、近人，以及我们自己“少一些信任”。

大圣若瑟，信赖的图像

关于大圣若瑟，这位加布遣会士称他为“信赖的图像”，因为他愿意“给自己重新定位，不以自身为起点，而是酌情而定”。在一个女性随从男性的社会中，若瑟被称为“玛利亚的丈夫”（玛一16），这绝非偶然。虽然他对玛利亚的怀孕感到困惑不解，但他没有愤怒，也没有逃避，而是留下来，留在弱者，即童贞女和婴孩的身边。

帕索里尼神父重申，若瑟没有要求也没有为自己讨回公道，而是调整自己以适应所处的状况。他拒绝各种被动或放弃的态度，因此是“勇敢主角”的典范。

爱的超越

在信赖上主的同时，耶稣的养父直觉到一件重要的事：需要比他想像的要爱得更多。帕索里尼神父强调，这个教导也适用于我们：当我们处于复杂的情况时，就会陷于恐慌或愤怒，不会停下来思考，只会试图逃避问题。我们害怕“面对现实，因为我们不愿意认识到，需要更多的关心他人的生活”。

即使在最黑暗的时刻，天主的光也在照耀

然而，“真正的正义行为绝不在于解决令我们烦恼或不爽的事，而在于尝试改变自己，根据我们身边人的需求或困难来重新调整我们的期望”。因此，如同大圣若瑟那样，在我们生命最关键、最黑暗的过程中，当我们似乎要失去一些极为重要的事物时，天主总是会开启一道光，激发我们的创造力，教导我们不要放弃梦想，而是以不同的方式实现这些梦想。

戒除自私自利

大圣若瑟的另一个美德，就是接纳别人的现实情况，保持贞洁，不仅是狭义上身体的贞洁，也有更广的意义，如戒除自私自利、“在与他人保持关系时，尊重他人的节奏和时间”，以及“彼此照顾和关怀”。帕索里尼神父说，“在这个更关注我们自己的时代，避免无用及牺牲我们人性的有害行为”，集体的风险可能就是堕入自私自利，将他人置于次要地位。这便解释，为什么这么多爱和奉献生活的道路就这样轻易中断了。

教宗府讲道神师最后总结道，在这将临期，我们要跨越众先知、罗马百夫长和大圣若瑟所指定的“信任之门”，因为唯有将我们的目光投向天主，重新找到对祂、对我们自己，以及对他人的信任，我们才会“看到周遭的美好”，并“接纳现实，即使是不尽人意、几乎令人抗拒的现实，也要尝试不讨回公道，而是调整我们的心”，明了这个现实能成为“幸福的场所，因为这是上主选择与我们永远同在的地方”。

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