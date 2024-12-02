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Il Padiglione della Santa Sede per la Biennale di Venezia nel Casa di Reclusione femminile della Giudecca Il Padiglione della Santa Sede per la Biennale di Venezia nel Casa di Reclusione femminile della Giudecca  (AFP or licensors)
梵蒂冈
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威尼斯艺术双年展：圣座展馆接待游客逾2万人次

圣座设馆参加威尼斯艺术双年展。圣座展馆设在威尼斯朱代卡女子监狱内，由圣座文化教育部推动，主题聚焦于人权和最弱小者，使艺术家、公众与监狱服刑人之间的接触成为一次非凡的分享体验。

（梵蒂冈新闻网）第60届威尼斯国际艺术双年展举办期间，朱代卡女子监狱的大门破例在7个月的时间里向超过两万名游客敞开，访客们在那里得以参观圣座展馆。圣座展馆以“用我的眼睛”为主题，由圣座文化教育部主办，在圣座展馆馆长门东萨（José Tolentino de Mendonça）枢机的推动以及帕里西（Chiara Parisi）女士和拉奇内（Bruno Racine）的策划下，他们邀请了9名国际知名艺术家前来参展。这一项目的独特之处在于，通过与意大利司法部监狱管理部门的合作，朱代卡女子监狱的服刑人也能在相关人员的帮助下积极参与艺术展，她们不仅从事了导游活动，还开展了一系列操作活动，丰富了向公众开放的展览部分。

门票早早告罄

圣座展馆每天可接待100人参观，开幕的头几个月后，门票就已告罄。教宗方济各于4月29日到访威尼斯双年展，在朱代卡女子监狱的小堂内向服刑人和艺术家们表达了关怀之情：“坦白说，在你们旁边我没有感觉自己是个外人：我感觉像在家一样。我认为，事实上这适用于每一个人，因为从各个方面来看，艺术都具有‘避难城’的地位”，它本质上不服从于暴力和歧视的规则，却创造出人类归属感的形式，承认、包容、保护并拥抱每一个人”。

教宗对监狱和生活在那里的人的关注

圣座教育文化部部长门东萨枢机强调，圣座展馆的一个重大成果是：足以让很多其他机构认识到同监狱等现实环境合作的前景。这对于圣座来说，也意味著一个希望的讯号、一个有形的转变愿景。因此枢机向意大利司法部监狱管理部门、威尼斯主教团、意大利联合圣保罗银行致以感谢，项目的实行离不开他们的支持。策展人拉奇内（Bruno Racine）提到：“展览回应了教宗对监狱以及生活在那里的人的关注。为此，我们愿意打开一个所有人都觉得自己是外人但受邀用自己的眼睛、不带滤镜地去参观的场所。这让人得以透过艺术、通过艺术家和服刑人共同创作的作品，通过服刑人与来自世界各地的公众每天的相遇，获得一种充满分享与人性的独特体验”。

源于相遇的一切

策展人帕里西（Chiara Parisi）女士谈到：“这个项目给我们每个人都留下了深刻的教益”。她总结道：“该项目中没有任何事物是抽象的：所有都源自于相遇，源自于真正的、实际的接触。首先，在这些服刑人和艺术家之中，我们认识了杰出的女性，她们以不可思议的毅力进行工作，她们必须证明一些我们从未被要求证明的事情。该项目在我们与她们间创造了深刻的身体上和精神上的联系。什么事情是最有力的？看到她们对生活、学习、成长的渴望”。

媒体广泛报导

“用我的眼睛”通过全新的视角，让人们以宛如新生的意识重新看待自己。该项目已成为一种灵感来源，并将继续启发人心。我们会持续拜访以极大的慷慨和勇气接待我们的朱代卡女子监狱，共同构思或大或小的新想法。在展出期间，圣座展馆在国内外媒体上得到了广泛的关注，全球报纸、杂志、网路媒体、通讯社、电台和电视台共发表了超过500篇报导。开馆前几天，展馆专门为国内外记者组织了7场导游活动，每场25人参与。在展馆开放的八个月里，共有115家国内外媒体获准参观，主要来自意大利、巴西、中国、法国、德国、荷兰、英国、西班牙和美国。

展望国际建筑双年展

在与艺术家卡泰兰(Maurizio Cattelan)和监狱服刑人的合作下，《罗马观察报》的月刊《街头观察报》（副刊可线上流览）特别出版了由服刑人员创造的内容。圣座展馆还与多所国际大学合作，举办了以艺术与社会为主题的科学项目，这些项目成果将很快在网站www.dce.va上线。

第19届威尼斯国际建筑双年展计划于2025年5月10日至11月23日举办，圣座文化教育部已经开始与威尼斯市政府进行对话，以规划圣座在双年展中的长期临在。

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2024 December 02, 11:44
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