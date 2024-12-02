威尼斯艺术双年展：圣座展馆接待游客逾2万人次

圣座设馆参加威尼斯艺术双年展。圣座展馆设在威尼斯朱代卡女子监狱内，由圣座文化教育部推动，主题聚焦于人权和最弱小者，使艺术家、公众与监狱服刑人之间的接触成为一次非凡的分享体验。

（梵蒂冈新闻网）第60届威尼斯国际艺术双年展举办期间，朱代卡女子监狱的大门破例在7个月的时间里向超过两万名游客敞开，访客们在那里得以参观圣座展馆。圣座展馆以“用我的眼睛”为主题，由圣座文化教育部主办，在圣座展馆馆长门东萨（José Tolentino de Mendonça）枢机的推动以及帕里西（Chiara Parisi）女士和拉奇内（Bruno Racine）的策划下，他们邀请了9名国际知名艺术家前来参展。这一项目的独特之处在于，通过与意大利司法部监狱管理部门的合作，朱代卡女子监狱的服刑人也能在相关人员的帮助下积极参与艺术展，她们不仅从事了导游活动，还开展了一系列操作活动，丰富了向公众开放的展览部分。

门票早早告罄

圣座展馆每天可接待100人参观，开幕的头几个月后，门票就已告罄。教宗方济各于4月29日到访威尼斯双年展，在朱代卡女子监狱的小堂内向服刑人和艺术家们表达了关怀之情：“坦白说，在你们旁边我没有感觉自己是个外人：我感觉像在家一样。我认为，事实上这适用于每一个人，因为从各个方面来看，艺术都具有‘避难城’的地位”，它本质上不服从于暴力和歧视的规则，却创造出人类归属感的形式，承认、包容、保护并拥抱每一个人”。

教宗对监狱和生活在那里的人的关注

圣座教育文化部部长门东萨枢机强调，圣座展馆的一个重大成果是：足以让很多其他机构认识到同监狱等现实环境合作的前景。这对于圣座来说，也意味著一个希望的讯号、一个有形的转变愿景。因此枢机向意大利司法部监狱管理部门、威尼斯主教团、意大利联合圣保罗银行致以感谢，项目的实行离不开他们的支持。策展人拉奇内（Bruno Racine）提到：“展览回应了教宗对监狱以及生活在那里的人的关注。为此，我们愿意打开一个所有人都觉得自己是外人但受邀用自己的眼睛、不带滤镜地去参观的场所。这让人得以透过艺术、通过艺术家和服刑人共同创作的作品，通过服刑人与来自世界各地的公众每天的相遇，获得一种充满分享与人性的独特体验”。

源于相遇的一切

策展人帕里西（Chiara Parisi）女士谈到：“这个项目给我们每个人都留下了深刻的教益”。她总结道：“该项目中没有任何事物是抽象的：所有都源自于相遇，源自于真正的、实际的接触。首先，在这些服刑人和艺术家之中，我们认识了杰出的女性，她们以不可思议的毅力进行工作，她们必须证明一些我们从未被要求证明的事情。该项目在我们与她们间创造了深刻的身体上和精神上的联系。什么事情是最有力的？看到她们对生活、学习、成长的渴望”。

媒体广泛报导

“用我的眼睛”通过全新的视角，让人们以宛如新生的意识重新看待自己。该项目已成为一种灵感来源，并将继续启发人心。我们会持续拜访以极大的慷慨和勇气接待我们的朱代卡女子监狱，共同构思或大或小的新想法。在展出期间，圣座展馆在国内外媒体上得到了广泛的关注，全球报纸、杂志、网路媒体、通讯社、电台和电视台共发表了超过500篇报导。开馆前几天，展馆专门为国内外记者组织了7场导游活动，每场25人参与。在展馆开放的八个月里，共有115家国内外媒体获准参观，主要来自意大利、巴西、中国、法国、德国、荷兰、英国、西班牙和美国。

展望国际建筑双年展

在与艺术家卡泰兰(Maurizio Cattelan)和监狱服刑人的合作下，《罗马观察报》的月刊《街头观察报》（副刊可线上流览）特别出版了由服刑人员创造的内容。圣座展馆还与多所国际大学合作，举办了以艺术与社会为主题的科学项目，这些项目成果将很快在网站www.dce.va上线。

第19届威尼斯国际建筑双年展计划于2025年5月10日至11月23日举办，圣座文化教育部已经开始与威尼斯市政府进行对话，以规划圣座在双年展中的长期临在。

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