迎禧年，圣伯多禄广场上启用新邮局

为了迎接禧年，使用可持续生态材料建成的新邮局在圣伯多禄广场上运作。这所邮局也为残疾人士提供无障碍通道。

（梵蒂冈新闻网）在禧年来临之际，位于圣伯多禄广场上的新邮局要对外开放。12月19日上午，梵蒂冈城国政府主席贝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）枢机和意大利邮局总经理拉斯科（Giuseppe Lasco）为新邮局举行落成典礼。这个新邮局由意大利邮局赠送，放置在广场左侧，取代了先前于2010年12月20日开始启用的邮局。

一份相关的公告指出，新邮局是预制的，“专为快速安装而制作”。地板模块、建筑物的承压结构和家具“都是用木材制成，其思维是在各个阶段：开始制造，生命周期，比如组装、拆卸、再组装，以及最后的处理，都最大限度地减少对环境的破坏”。新邮局“也为残疾人士提供无障碍通道”。公告最后指出，通过这种方式，梵蒂冈邮局“具备现代设施，能充分回应那些希望购买邮票、寄信和使用其它服务的人的需求”。

出席新邮局揭幕典礼的人士中，也有梵蒂冈城国政府秘书长彼得里尼（Raffaella Petrini）修女和副秘书长普利西-阿利布兰迪（Giuseppe Puglisi-Alibrandi）。

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